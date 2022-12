Neolith accélère sa stratégie de développement à l'international avec l'ouverture de deux centres de distribution directe en Australie

MELBOURNE, Australie, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Neolith, le leader mondial de la pierre frittée, a célébré hier l'ouverture officielle de ses deux nouveaux centres de distribution en Australie au cours d'un événement à Melbourne qui a rassemblé plus de 200 architectes, décorateurs d'intérieur, grands représentants du monde du design et passionnés de la marque, venus participer à une soirée très spéciale pour fêter ce grand moment. Les invités, arrivés de toutes les grandes villes du pays, ont ainsi pu voir de près les solutions de design et d'architecture haut de gamme exposées visant à inspirer la création d'espaces uniques et de nombreuses applications, telles que les cuisines, les salles de bain, les revêtements de sol, les façades et même les meubles design exclusifs.

« Notre programme de développement à l'international témoigne de la forte demande que connaît notre marque aux quatre coins du monde, inspirant de plus en plus de professionnels et d'utilisateurs finaux partout. Cette évolution nous a conduits à ouvrir deux nouveaux centres de distribution à Melbourne et à Sydney pour faire face à la demande du marché australien pour de nombreuses applications, notamment les cuisines, les salles de bain et la décoration d'intérieur », a déclaré José Luis Ramón, CEO du groupe Neolith. « Ce résultat est le fruit de la passion et du dévouement de nos équipes locales et internationales. Bien entendu, nous poursuivrons notre expansion dans la région Asie-Pacifique où de nouvelles ouvertures seront annoncées dès le début de l'année prochaine ».

La soirée a permis aux invités de toucher, de sentir, de vivre et d'être inspirés par les modèles avant-gardistes de Neolith dans les installations de Melbourne. Le buffet a été préparé par Handmade Events d'Andrew McConnell et le spectacle a été assuré par la violoniste Samantha Abela et DJ Niki Dé Saint. Une performance artistique en direct a été assurée par Juddy Roller, qui a créé une œuvre exclusive sur une surface Neolith. L'équipe de Neolith a également été ravie d'accueillir Alisa & Lysandra, la marque des anciennes participantes au concours Block devenues designers de grande renommée. Par ailleurs, des membres de l'équipe de direction étaient présents durant l'événement, ainsi que des collaborateurs locaux, lesquels ont officiellement inauguré les centres de distribution de Melbourne et de Sydney.

Ces nouveaux centres de distribution permettront aux professionnels et aux utilisateurs finaux installés en Australie d'avoir un accès direct aux produits très convoités de Neolith et de découvrir le grand choix de surfaces d'architecture proposées qui les inspireront pour créer des espaces uniques.

Après les importants investissements réalisés par l'entreprise dans la région Asie-Pacifique, Neolith prévoit d'atteindre en 2025, grâce à ces ouvertures, un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions d'euros dans cette région, où la marque est déjà leader sur des marchés aussi importants que la Chine, le Japon, la Corée ou encore Taiwan.

Le centre de distribution de Neolith à Melbourne est situé au 10 Sugar Gum Court, Braeside, tandis que le centre de distribution de Sydney se trouve à Unit 2, 246-252 Hoxton Park Rd, Prestons, NSW 2170.

