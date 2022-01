Neolith remporte à nouveau le prestigieux prix d'architecture ArchRecord

CASTELLÓN, Espagne, le 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Neolith continue les réjouissances, en l'occurrence pour avoir remporté le prix ArchRecord décerné par le magazine nord-américain Architectural Record. Un prix prestigieux, attribué par un jury remarquable de professionnels. Le mensuel américain consacré à l'architecture et à la décoration intérieure décerne chaque année ce prix qui vient récompenser l'innovation, l'utilité et l'esthétique.

Cette année, il distingue le modèle Metropolitan de la série ESSENTIALS, qui comporte jusqu'à 90 % de matériaux recyclés. Une formule exclusive de Neolith qui en fait le matériau le plus durable de sa catégorie de Pierre Frittée. Cela vient s'ajouter à son processus de fabrication réalisé dans un environnement carbon neutral et à l'amélioration de son design full body. Un modèle qui se démarque également par sa décoration métallisée à l'effet usé et aux contrastes doux, pleine de caractère, inspirée de l'agitation de la ville la plus dynamique.

Ce prix fait suite à l'annonce de l'expansion de Neolith en Amérique du Nord, où l'entreprise compte plusieurs sièges et centres de distribution régionaux, notamment à New York, en Floride et à Miami.

« Cette année a été excellente pour Neolith au niveau mondial », a déclaré José Luis Ramón, CEO du Groupe Neolith. « Rien de tel pour finir l'année en beauté que de recevoir ce genre de récompense de la part des professionnels qui créent des espaces uniques grâce à Neolith.

Déjà lauréate du prix ArchRecord en 2016, 2017 et 2018, Neolith l'a de nouveau décroché en 2021 avec un modèle composé jusqu'à 90% de matériaux recyclés. Neolith, en tête de peloton en matière de durabilité, a été la première entreprise du secteur à devenir carbon neutral en 2019.

Le prix ArchRecord de cette année dans la catégorie Produits records de l'année, ainsi que les trois précédents, s'ajoutent à toutes les distinctions et récompenses obtenues par l'entreprise au cours des dix dernières années, faisant de Neolith la marque de choix dans le secteur de la Pierre Frittée.

Alors que le rideau tombe sur une année prospère et riche en événements, Neolith envisage 2022 avec de grandes aspirations grâce au lancement de nouveaux modèles, à d'importantes collaborations et à une grande équipe de professionnels qui font de Neolith la marque leader mondiale dans le secteur de la Pierre Frittée.

À propos de Neolith

Créée en 2009, Neolith est la marque leader sur le marché mondial de la Pierre Frittée. Surface architecturale révolutionnaire et innovante dotée de caractéristiques techniques supérieures, elle est fabriquée à partir de matières premières 100 % naturelles.

SOURCE Neolith