NEOM adopte une technologie pionnière de dôme solaire pour un projet de dessalement durable

Le chantier du premier « dôme solaire » débutera en février et devrait être achevé d'ici la fin 2020.

Estimé à 0,34 $ / m3, le coût de production de l'eau par la technologie du « dôme solaire » sera nettement inférieur à celui des usines de dessalement qui ont recours à des méthodes d'osmose inverse. Cette technologie va également permettre de réduire considérablement l'impact sur l'environnement en produisant une saumure plus concentrée, laquelle est un produit dérivé, potentiellement nocif, du processus d'extraction de l'eau.

S'exprimant sur le projet, Son Excellence Abdulrahman Al-Fadli, ministre saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, a déclaré : « L'adoption de ce projet pilote par NEOM va dans le sens des objectifs de durabilité de l'Arabie saoudite, tels qu'ils sont exposés dans la stratégie nationale de l'eau pour 2030, et s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable fixés par les Nations unies ».

Nadhmi Al-Nasr, PDG de NEOM, a ajouté : « L'accès facile à une eau de mer abondante et à des ressources d'énergie entièrement renouvelable signifie que NEOM est idéalement placé pour produire de l'eau douce durable et à faible coût grâce au dessalement alimenté par l'énergie solaire. Ce type de technologie nous rappelle fermement notre engagement à soutenir l'innovation, à défendre la préservation de l'environnement et à offrir une habitabilité exceptionnelle. En collaborant avec le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, nous pouvons étendre la mise en œuvre de cette technologie au-delà de NEOM ».

L'approche révolutionnaire de Solar Water, développée à l'université de Cranfield au Royaume-Uni, illustre la première utilisation, à grande échelle, de la technologie d'énergie solaire à concentration (CSP) dans le dessalement de l'eau de mer. Ce procédé consiste à pomper l'eau de mer dans un « dôme solaire » hydrologique en verre et en acier, avant qu'elle ne soit surchauffée, évaporée et finalement précipitée sous forme d'eau douce.

Le processus de dessalement par « dôme solaire », qui peut également fonctionner la nuit grâce à l'énergie solaire stockée et produite tout au long de la journée, réduira la quantité totale de saumure créée pendant le processus d'extraction de l'eau. En général, la forte concentration de sel dans la saumure rend son traitement plus difficile et plus coûteux. Le processus du dôme solaire permet d'éviter tout dommage à la vie marine, car aucune saumure n'est déversée dans la mer.

Alors que plus d'un milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à de l'eau propre chaque jour, le projet de dessalement solaire de NEOM servira de scénario de test pour d'autres pays qui manquent d'eau et qui luttent pour produire des sources d'eau douce durables et sans danger pour l'environnement.

Gavin van Tonder, responsable de l'eau pour le projet NEOM a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'apporter cette technologie de pointe dans le domaine de l'eau et une réflexion nouvelle sur l'industrie à NEOM. En utilisant les techniques de dessalement par dôme solaire, nous pouvons construire un service d'eau très efficace et performant qui est à la fois tourné vers l'avenir et respectueux de l'environnement ».

David Reavley, PDG de Solar Water Plc, a commenté : « À l'heure actuelle, des milliers d'usines de dessalement dans le monde dépendent fortement de la combustion de combustibles fossiles pour extraire l'eau, ce qui empoisonne nos océans pour cause d'un excès de saumure. Notre technologie de dessalement, qui change la donne, est 100 % neutre en carbone et entièrement durable. Dans le projet NEOM, nous avons trouvé un partenaire qui a une vision très claire de ce à quoi ressemble un nouvel avenir en harmonie avec la nature ».

NEOM, le projet phare du plan de diversification de l'ère post-pétrolière de l'Arabie saoudite, est construit sur une superficie de 26 500 km2 au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Il offre des possibilités d'investissement uniques dans les secteurs économiques et la promotion immobilière.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et illustre la vision de ce à quoi ressemblera un « nouvel avenir » (signification de « NEOM »). Il s'agit d'une région située au nord-ouest de l'Arabie saoudite, sur la mer Rouge, qui sort de terre et a vocation à être un laboratoire vivant, c'est-à-dire un endroit où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Ce sera une destination et un lieu de résidence pour les personnes qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitat exceptionnel, à la création d'entreprises prospères et à la réinvention de la préservation de l'environnement.

NEOM sera le foyer et le lieu de travail de plus d'un million de résidents du monde entier. Il comprendra des villes de tailles différentes, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des lieux de sport et de divertissement et des destinations touristiques.

Ce centre d'innovation attirera les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés qui viendront y rechercher, incuber et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises en faisant preuve d'innovation. Les résidents de NEOM incarneront un esprit international et adopteront une culture de l'exploration, de la prise de risque et de la diversité, qui s'appuieront sur une loi progressiste, compatible avec les normes internationales et propice à la croissance économique.

www.neom.com

À propos de Solar Water Plc

Solar Water Plc apporte une technologie innovante et révolutionnaire pour la production d'eau douce qui est neutre en carbone et totalement durable, utilisant pour cela le pouvoir de concentration de la lumière du soleil. Notre technologie contribuera à inverser le changement climatique car elle peut remplacer certaines technologies traditionnelles inefficaces utilisant du carbone et elle favorisera le développement de puits de carbone. En janvier 2018, Solar Water Plc a reçu le prestigieux prix Rushlight dans la catégorie du traitement de l'eau, lors d'une cérémonie organisée à la Royal Geographical Society, à Londres. Ce prix récompensait le fait que le projet était une première mondiale pour une hydro-infrastructure neutre en carbone.

www.solarwaterplc.com

Image : https://mma.prnewswire.com/media/1083625/NEOM_Solar_Dome.jpg

Related Links

http://www.neom.com



SOURCE NEOM