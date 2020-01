NEOM adota tecnologia pioneira de domo solar para projeto de dessalinização sustentável

A empresa assinou um contrato com a Solar Water Plc, sediada no Reino Unido, para construir as primeiras usinas de dessalinização de "domo solar" de NEOM, no noroeste da Arábia Saudita. O projeto piloto promete revolucionar o processo de dessalinização da água, ajudando a resolver um dos problemas mais urgentes do mundo: o acesso à água potável.

As obras do primeiro "domo solar" começarão em fevereiro e devem ser concluídas até o final de 2020.

Com valor estimado em US$ 0,34/m3, o custo de produção de água via tecnologia "domo solar" será significativamente menor do que as usinas de dessalinização, usando métodos de osmose reversa. A tecnologia também reduzirá significativamente o impacto sobre o meio ambiente, produzindo salmoura mais concentrada, um subproduto potencialmente prejudicial do processo de extração de água.

Ao comentar sobre o projeto, H. E. Abdulrahman Al-Fadli, o Ministro do Meio Ambiente, da Água e Agricultura da Arábia Saudita, disse: "A adoção deste piloto por NEOM apóia as metas de sustentabilidade da Arábia Saudita, conforme descrito na Estratégia Hídrica Nacional 2030 do país, e está totalmente alinhado com as metas de desenvolvimento sustentável estabelecidas pelas Nações Unidas".

Nadhmi Al-Nasr, diretor executivo de NEOM, acrescentou: "O fácil acesso à abundante água do mar e aos recursos de energia totalmente renováveis significa que NEOM está perfeitamente posicionada para produzir água potável de forma sustentável e com baixo custo por meio de dessalinização solar. Esse tipo de tecnologia é um lembrete poderoso do nosso compromisso em apoiar a inovação, promovendo a conservação ambiental e proporcionando habitabilidade excepcional. Trabalhando em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, da Água e Agricultura, podemos expandir a implementação dessa tecnologia além de NEOM".

A abordagem inovadora da Solar Water, desenvolvida na Universidade Cranfield, do Reino Unido, representa o primeiro uso, em grande escala, da tecnologia de concentração de energia solar (Concentrating Solar Power, CSP) na dessalinização da água do mar. O processo bombeia a água do mar para um "domo solar" hidrológico, feito de vidro e aço, antes de ser superaquecido, evaporado e, depois, precipitado como água potável.

O processo de dessalinização do "domo solar", que também pode funcionar à noite, devido à energia solar armazenada gerada ao longo do dia, reduzirá a quantidade total de salmoura criada durante o processo de extração de água. Em geral, a alta concentração de sal na salmoura dificulta e encarece o processamento. O processo do domo solar ajuda a evitar danos à vida marinha, pois a salmoura não é despejada no mar.

Com mais de um bilhão de pessoas no mundo sem acesso à água limpa todos os dias, o projeto de dessalinização solar de NEOM funcionará como um caso de teste para outros países com escassez de água, que estão lutando para gerar fontes de água potável ambientalmente seguras e sustentáveis.

Gavin van Tonder, diretor hídrico de NEOM, disse: "Estamos realmente animados com a perspectiva de trazer tecnologia hídrica de ponta e os novos pensamentos do setor a NEOM. Ao usar técnicas de dessalinização por domos solares, podemos construir serviços hídricos altamente eficazes e eficientes, voltados para o futuro e ambientalmente responsáveis".

David Reavley, diretor executivo da Solar Water Plc, comentou: "Atualmente, milhares de usinas de dessalinização no mundo dependem fortemente da queima de combustíveis fósseis para obtenção de água, contaminando os oceanos no processo com salmoura em excesso. Nossa tecnologia de dessalinização completamente diferente é 100% neutra em carbono e totalmente sustentável. Em NEOM, encontramos um parceiro que tem sólida visão de como será o novo futuro em harmonia com a natureza".

NEOM, o principal projeto do plano de diversificação pós-petróleo da Arábia Saudita, está sendo construída em uma área de 26.500 km2 no noroeste da Arábia Saudita. Oferece oportunidades únicas de investimento em setores econômicos e desenvolvimento imobiliário.

Sobre NEOM

NEOM é uma aceleradora do progresso humano e uma visão de como será o novo futuro. É uma região no noroeste da Arábia Saudita, no Mar Vermelho, sendo construída do zero como um laboratório vivo, um local onde o empreendedorismo definirá o rumo do novo futuro. Será um destino e um lar para pessoas que sonham grande e querem fazer parte da construção de um novo modelo de habitabilidade excepcional, criando negócios prósperos e reinventando a conservação ambiental.

NEOM será o lar e o local de trabalho de mais de um milhão de pessoas do mundo todo. Incluirá vilas e cidades, portos e zonas empresariais, centros de pesquisa, locais para esportes e entretenimento e destinos turísticos.

Por ser um centro de inovação, empreendedores, líderes de negócios e empresas virão para pesquisar, incubar e comercializar novas tecnologias e empresas de maneiras inovadoras. Os residentes do NEOM incorporarão um ethos internacional e abraçarão a cultura de exploração, de riscos e diversidade, com apoio de uma lei progressista, compatível com as normas internacionais e propícia ao crescimento econômico.

www.neom.com

Sobre a Solar Water Plc

A Solar Water Plc é fornecedora de tecnologia inovadora e progressita para a geração de água potável de maneira neutra em carbono e totalmente sustentável, utilizando o poder de concentração da luz solar. Sua tecnologia ajudará a reverter as mudanças climáticas, pois pode substituir algumas tecnologias tradicionais ineficientes em carbono, e ajudará o desenvolvimento de escoadouros de carbono. Em janeiro de 2018, a Solar Water Plc recebeu o respeitado prêmio Rushlight Water Treatment Award, em uma cerimônia realizada na Royal Geographic Society, em Londres. Foi um reconhecimento ao fato de o projeto ser o primeiro do mundo em infraestrutura hidráulica neutra em carbono.

www.solarwaterplc.com

