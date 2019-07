NEOM présente un littoral époustouflant avec le tout premier tournoi international de sports de plage d'Arabie Saoudite

NEOM, Arabie saoudite, le 22 juillet 2019 /PRNewswire/ -- L'ambition de NEOM de transformer ce gigantesque projet en une grande puissance sportive mondiale a fait un bond en avant cette semaine avec l'organisation de ses premiers événements internationaux officiellement approuvés, les premiers du genre à avoir lieu au sein de la nouvelle destination, qui se développe au nord-ouest de l'Arabie Saoudite le long des frontières de l'Égypte et de la Jordanie.

Des athlètes originaires de 16 pays ont pris part à la compétition dans les eaux cristallines des plages immaculées de Gayal à NEOM pour participer à l'événement IWWF NEOM Wakeboard.

L'action offshore n'était qu'une partie d'un spectaculaire événement sportif qui incluait également un tournoi de football de plage approuvé par la FIFA. L'événement de quatre jours accueillait des équipes d'Arabie Saoudite, de Chine, d'Égypte, d'Angleterre, d'Oman et des Émirats arabes unis. Oman a remporté haut la main une incroyable finale contre l'Egypte 5 à 4 après les prolongations.

Parmi les autres événements, il y a eu une exposition sur le thème du rugby de plage avec des joueurs d'Arabie Saoudite et une série de matchs officiels entièrement féminins, ainsi que du tennis de plage mettant en vedette des joueurs de la région.

NEOM a été décrit comme « le projet le plus ambitieux au monde », la terre d'avenir créée pour stimuler les talents mondiaux et maximiser la santé et le potentiel humains. Le sport fait partie intégrante de la philosophie de NEOM, quel que soit le niveau.

Nadhmi Al-Nasr, CEO, NEOM a déclaré : « Alors que nous construisons la terre d'avenir, nous considérons le sport comme une partie intégrante de l'offre de NEOM, tirant parti de notre terre immaculée pour accueillir des événements sportifs internationaux tant pour les athlètes professionnels que pour les athlètes de tous les jours, ainsi que pour ceux qui choisissent de visiter et de vivre au sein de NEOM. Le sport joue un rôle de premier plan dans la réalisation de notre rêve, qui est de tous nous inspirer à vivre de façon plus saine. »

« C'est pour témoigner de l'esprit de NEOM que nous accueillons une Coupe du monde et un tournoi international de football de plage à un stade si précoce de notre développement », a ajouté Jason Harborow, head of Future of Sport sector, NEOM. « Au fur et à mesure que nous évoluerons, les sports de plage constitueront une partie importante de notre offre et des événements majeurs seront au premier plan de notre programme. »

Les événements sportifs de plage de NEOM suivent le succès du Wing Suit & Climbing Challenge organisé en avril, qui a présenté les montagnes incroyables de NEOM à plus de 300 millions de personnes dans 105 pays.

Entre-temps, d'autres événements de classe mondiale sont prévus pour renforcer la réputation de NEOM comme la destination sportive la plus excitante et la plus spectaculaire au monde.

