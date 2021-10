NeoPlex (TM) HPV29 Detection, un nouveau kit de détection moléculaire de Genematrix, acquiert la certification européenne CE-IVD

Le kit « NeoPlex™ HPV29 Detection » permet d'identifier un total de 29 génotypes de PVH comprenant le groupe de PVH à haut risque pour le développement du cancer du col de l'utérus en garantissant des performances d'analyses multiples différenciées grâce à la technologie C-Tag™ de Genematrix. Étant donné que le « NeoPlex™ HPV29 Detection » est spécialement conçu pour les plateformes de PCR en temps réel, qui sont largement distribuées et qui sont de plus en plus généralisées dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19, il est maintenant possible d'obtenir des résultats rapidement et facilement sur le marché mondial.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le cancer du col de l'utérus se classe au quatrième rang des cancers féminins en 2018, et les génotypes à risque élevé, dont 16 et 18, représentent plus de 70 % des cancers du col de l'utérus. Les tests précoces de dépistage du PVH sont recommandés à l'échelle mondiale pour prévenir le cancer du col de l'utérus, et les tests d'ADN du PVH sont fortement recommandés comme l'un des tests de dépistage clinique de routine.

Un responsable de Genematrix a dit : « Basé sur une technologie de PCR en temps réel multiplexe, NeoPlex™ HPV29 Detection est un produit très compétitif capable de diagnostiquer 29 génotypes de PVH à la fois et a également démontré une excellente sensibilité et spécificité cliniques. En réduisant le délai d'exécution de plus d'une heure par rapport aux produits existants sur le marché, il est possible d'obtenir un rapport le jour même en seulement une demi-journée. » Il a ajouté : « Grâce à ses caractéristiques performantes, le kit NeoPlex™ HPV29 Detection devrait renforcer la position de Genematrix sur le marché mondial du diagnostic moléculaire, ainsi que le produit de diagnostic de la COVID-19 de l'entreprise, « Neoplex COVID-19 ».

À propos de Genematrix, Inc.

Genematrix Inc. (KRX: 109820) est la principale entreprise de biotechnologie de la Corée du Sud offrant des produits de diagnostic moléculaire multiplexe de pointe pour la COVID-19, les infections des voies respiratoires, les infections transmissibles sexuellement et les infections du tractus gastro-intestinal. Les produits de Genematrix, utilisant leur propre technologie C-Tag™, détectent de multiples cibles avec une sensibilité, une spécificité et une reproductibilité élevées, ce qui apporte des avantages importants sur le plan économique et un confort de travail pour les diagnostics moléculaires à haut débit. Pour en savoir plus, consultez le site : www.genematrix.net .

