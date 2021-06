Neoss annonce NeossONE™ : plateforme unique, des prothèses intelligentes

Une seule plateforme prothétique pour trois gammes d'implants, cela signifie un seul transfert d'empreinte, une seule réplique d'implant et une seule interface de pilier, ce qui favorise des traitements adaptables et polyvalents. Le système comprenant moins de composants, on note une complexité réduite et un gain de temps. Il en résulte une solution vraiment rentable et une issue prévisible.

Pourquoi choisir la plateforme NeossONE™ ?

Sur un marché où on réclame habituellement la simplicité, Neoss® en a redéfini les contours. Contrairement aux systèmes d'implants traditionnels qui nécessitent jusqu'à un millier de composants, Neoss® en utilise le minimum pour obtenir le plus haut niveau de souplesse et de fonctionnalité, et ce sans compromis. L'utilisation de NeossONE™, dont les performances cliniques à long terme ont été éprouvées, permet d'intégrer les innovations en matière de chirurgie et de réadaptation prothétique, ce qui offre des avantages uniques à l'ensemble de l'équipe de dentistes.

Quels avantages la plateforme NeossONE™ apporte-t-elle à l'équipe de dentistes ?

Pour les cliniciens, cela signifie esthétique prévisible, intégration des tissus mous et précision prothétique. L'ingéniosité réside non seulement dans la solution NeossONE™, mais aussi dans la conception brevetée de l'implant Neoss® qui optimise la stabilité peu importent la qualité et l'état des os et élimine le besoin de conceptions distinctes à une ou deux étapes. Les avantages de ces deux solutions sont clairs : une solution prévisible avec un temps au fauteuil plus court2 et un contrôle des stocks optimisé.

« Le concept NeossONE d'une plateforme de restauration unique pour l'ensemble de la gamme d'implants est un énorme avantage pour toute notre équipe de dentistes. Il offre des solutions de traitement élégantes et complètes pour des résultats prévisibles à long terme, tout en conservant la simplicité d'un inventaire réduit. » Dr Kavit N Shah, BDS, MFDS.RCS (Angleterre), M.Clin.Dent, MRD.RCS (Angleterre), The London Centre for Prosthodontics.

Pour les techniciens dentaires, la solution NeossONE™ offre une solution intelligente et simple avec un inventaire réduit de composants, des flux de travail numériques prenant en charge la production locale ou la production centrale pour les solutions spécifiques aux patients. Cette solution exige moins d'efforts et de temps pour être mise en œuvre, offre un maximum de flexibilité et renforce les relations avec l'équipe du clinicien.

« Je suis probablement l'un des premiers clients de Neoss aux États-Unis (2006). J'ai constaté l'ingéniosité et les avantages techniques dès le début, une plateforme prothétique unique réduit les stocks, facilite la communication et fait gagner du temps. » Steven Pigliacelli, CDT, MDT, Marotta Dental Studio Inc.

Les avantages sont clairs : réduction du temps de traitement des patients, optimisation du contrôle des stocks et des résultats pour les patients.

À propos de Neoss ®

Fondée en 2000, par un professeur de prosthodontie et un ingénieur spécialiste, Neoss® propose des solutions dentaires intelligentes et intuitivement simples à utiliser. Les produits de la société sont conçus pour permettre aux professionnels du secteur dentaire de fournir à leurs patients des traitements fiables et rentables, avec d'excellents résultats à long terme. Dirigeant avec innovation et intégrité, Neoss® développe des solutions de traitement intelligentes et travaille en étroite collaboration avec chaque pratique pour conduire la Simplicité Intelligente, rendant le complexe moins compliqué. Basée à Harrogate, au Royaume-Uni, et dont la recherche et le développement sont basés à Göteborg, en Suède, la société a établi une empreinte mondiale avec une présence de longue date sur les marchés clés.

Pour en savoir plus sur la solution NeossONE™, consultez le site https://www.neoss.com/en/products-solutions/neossone envoyez un courriel à l'adresse suivante [email protected]

1 La gamme des implants de diamètre étroit est exclue

2 Commentaires de clients sur le programme d'ambassadeur des implants Neoss ProActive® Edge

NeossOne™, Neoss® et Neoss ProActive® sont des marques de commerce et des marques déposées de Neoss Limited.

