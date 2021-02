NEOU, a plataforma digital de condicionamento físico e bem-estar expande oferta internacional

A empresa de conteúdo com sede em Nova York lança aulas em português

NOVA YORK, 24 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/-- A NEOU, a plataforma de streaming ao vivo e de condicionamento físico e bem-estar sob demanda que oferece conteúdo e experiências de mais de 100 estúdios e instrutores, anunciou hoje o lançamento de aulas sob demanda no idioma português. Esse anúncio marca o início dos planos da NEOU de oferecer instruções em outros idiomas que não o inglês para seus membros. A plataforma já está disponível globalmente, e esses grandes planos de expansão proporcionarão uma oportunidade para um número maior de entusiastas de condicionamento físico no exterior experimentarem a plataforma e o conteúdo inovadores da NEOU.

O Brasil é um dos maiores mercados de condicionamento físico da América do Sul, com receita projetada para atingir US$506 milhões em 2021. "Estamos entusiasmados com a oportunidade de entrar em novos mercados internacionais", disse Nathan Forster, CEO e fundador. "Oferecer conteúdo multilíngue nos permitirá expandir nosso alcance enquanto continuamos a tornar o condicionamento físico de alta qualidade e o bem-estar mais acessíveis."

A NEOU introduzirá outros idiomas à plataforma, incluindo espanhol e mandarim, no fim deste ano. Os tipos de aula para conteúdos não em inglês incluirão força, ioga e bootcamp, com planos de expandir para outros gêneros de condicionamento físico no futuro.

A NEOU arrecadou $40 milhões até o momento, e tem a missão de levar o melhor conteúdo de condicionamento físico e bem-estar para todos. A plataforma oferece uma experiência perfeita para o usuário e uma biblioteca de aulas de uma variedade de conceitos e modalidades de condicionamento físico, incluindo HIIT, meditação, ioga, Pilates, nutrição, treinamento de força, para crianças e muito mais.

Para saber mais ou baixar o aplicativo, acesse neoufitness.com

Sobre a NEOU:

A NEOU é uma plataforma que oferece conteúdo e experiências de bem-estar sob demanda e streaming ao vivo de mais de 100 estúdios e instrutores, disponíveis a partir de qualquer telefone, tablet, computador ou TV. Com milhares de aulas para todos os níveis de condicionamento físico, desde bootcamp até ioga, dança, nutrição e até mesmo para crianças, há realmente algo para todas as pessoas. Mantenha-se motivado com programas e desafios guiados, monitore o seu progresso e ganhe distintivos por atingir os marcos do treino. A NEOU também recomendará as melhores aulas, instrutores e programas para você com base em suas metas e preferências.

Contato para a mídia:

Jaime Kinsley: (216) 299-1009, [email protected]

FONTE NEOU

Related Links

https://www.neoufitness.com



SOURCE NEOU