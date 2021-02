neoX Biotech fecha uma rodada de Série A de US$ 30 milhões

Os fundos serão utilizados para enfrentar alvos sem drogabilidade

PEQUIM, 18 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A neoX Biotech, uma empresa de biotecnologia de última geração especializada em design computacional para pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, anunciou recentemente que havia captado US$ 30 milhões em fundos da Série A. O financiamento foi cogerido pela Sky9 Capital e 5Y Capital (anteriormente conhecida como Morningside Venture Capital), com participação da BAI Capital e da Vertex Ventures juntamente com os investidores existentes Vision Plus Capital e Sequoia Capital China.

Os fundos serão usados principalmente para melhorar sua plataforma de P&D de novos medicamentos impulsionada pela inteligência artificial (IA), acelerar o desenvolvimento pré-clínico de vários pipelines de novos medicamentos e expandir a cooperação comercial internacional.

A criação de valor da neoX em P&D de novos medicamentos por meio de IA é baseada na lógica computacional subjacente dos sistemas biológicos e da ação do medicamento. Com este princípio norteador em mente, em conjunto com o objetivo de estudar e caracterizar as interações proteína-proteína (Protein-Protein Interaction, PPI), a empresa desenvolveu uma avançada e inovadora plataforma de P&D de medicamentos que integra IA, biofísica e experimentos de alto rendimento. A neoX alcançou um progresso pré-clínico demonstrável em vários pipelines de medicamentos inovadores derivados desta plataforma, com a expectativa de produzir em breve alguns medicamentos de primeira classe e os melhores da classe. Em 2020, a neoX foi agraciada com o prêmio de Melhor Inovação da MIT Technology Review na China por grandes avanços tecnológicos em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos.

"Estamos nos concentrando nas modalidades de medicamentos de última geração, como moléculas multiespecíficas e biológicos", disse o Dr. Michael Chen, cofundador e CEO da neoX. E mais: "Utilizamos nossa neoplataforma de última geração para desenvolver novas modalidades de drogas e para realmente "pensar fora da caixa", no esforço para enfrentar alvos sem drogabilidade."

Em termos de moléculas biespecíficas normalmente utilizadas para a tecnologia de degradação proteica, por meio de um estudo aprofundado de PPI, a neoX pode prever com precisão o complexo ternário da proteína alvo, molécula biespecífica e ubiquitina-ligase, adquirir uma compreensão mais aprofundada e abrangente dos princípios biofísicos de ação e degradação proteica, e permitir um projeto eficiente, triagem e otimização iterativa de medicamentos de degradação proteica. No campo dos medicamentos macromoleculares, o Dr. Chen disse que a neoX projeta e desenvolve nanocorpos, anticorpos multiespecíficos e receptores de células T neoantígenos.

Com sua inovadora plataforma interdisciplinar líder em P&D de medicamentos, é esperado que a neoX vença o problema dos alvos sem drogabilidade enquanto acelera a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos inovadores, em um movimento para atender às necessidades clínicas não atendidas e, eventualmente, levar terapêutica inovadora aos pacientes.

