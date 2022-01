Neptune Mutual lève un tour de table stratégique, mené par Animoca Brands, pour construire un protocole de couverture décentralisé pour le Métaverse

TORTOLA, Îles Vierges britanniques, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Neptune Mutual , un protocole de couverture décentralisé à chaînes multiples, a annoncé avoir levé un tour stratégique de 3 millions de dollars dirigé par Animoca Brands. D'autres investisseurs de ce tour de table comprenaient également Pacific Century Group, Genesis Block Ventures, Fundamental Labs, GSR, Cambium Grove Capital, et un certain nombre d'autres fonds.

Neptune Mutual utilise des modèles de couverture paramétriques pour protéger les fonds des utilisateurs contre les exploits des bourses de crypto-monnaies, des fournisseurs de garde, des contrats intelligents, mais aussi des projets du métaverse. Contrairement aux mutuelles discrétionnaires, les produits de couverture paramétrique de Neptune Mutual fournissent des paiements garantis aux assurés à la suite d'incidents basés sur une résolution impartiale et sur la chaîne par les participants à la gouvernance NPM.

Avec des investissements dans plus de 150 projets de métaverse et de NFT, Animoca Brands est le principal acteur mondial dans la construction et le soutien de projets de métaverse ouverts qui apportent des droits de propriété numérique aux utilisateurs en ligne. Les modèles de l'économie du jeu et de l'économie du créateur sont à la base d'un cadre numérique juste et équitable dans lequel la valeur des actifs virtuels augmente rapidement ; une solution pour protéger ces actifs est considérée comme un élément vital de l'écosystème des métaverse.

Yat Siu, président exécutif et cofondateur d'Animoca Brands, a déclaré : « À mesure que les internautes construisent leurs propriétés numériques et leurs identités sociales dans le métaverse ouvert, et que ces actifs prennent de la valeur, les solutions d'atténuation des risques deviennent une nécessité. Nous soutenons l'initiative de Neptune Mutual visant à apporter des solutions de couverture décentralisées au métaverse et avons confiance dans la capacité de l'équipe à contribuer à un environnement plus sûr et mieux protégé pour l'ensemble de l'écosystème cryptographique. »

Binod Nirvan, le fondateur de Neptune Mutual, a déclaré : « C'est un privilège pour nous de gagner la confiance et le soutien d'Animoca Brands, des leaders d'opinion dans l'espace de l'économie des créateurs. Neptune Mutual s'efforcera de fournir une solution efficace, fiable et facile à utiliser pour que les créateurs puissent préserver la valeur de leurs NFT et autres actifs virtuels dans le métaverse. »

« Nous remercions les experts en finance décentralisée de Genesis Block Ventures et Fundamental Labs, les experts en assurance traditionnelle de PCG (étant l'investisseur principal derrière le groupe d'assurance FWD) ainsi que nos autres investisseurs du tour stratégique qui ont fait confiance à l'équipe de Neptune Mutual », a ajouté le cofondateur Edward Ryall.

À propos de Neptune Mutual

Pour en savoir plus sur Neptune Mutual, rendez-vous sur https://neptunemutual.com .

SOURCE Neptune Tech Ltd