NERO PERÍCIAS: Saiba como é feita a Perícia Grafotécnica em assinaturas

A ciência que possibilita a identificação de falsificações em assinaturas e textos em geral é a Grafoscopia ou Perícia Grafotécnica. O trabalho consiste em analisar elementos genéticos e genéricos deixados na escrita, tais como ataques e remates, calibre, momentos gráficos, hábitos gráficos dentre outros. Engana-se quem acredita que a perícia grafotécnica é morfológica, ou seja, feita a partir da análise das formas do lançamento caligráfico; ela é puramente técnica, feita a partir de 10 (dez) exames grafotécnicos.

O profissional que domina esta técnica é o perito grafotécnico. Ele pode atuar tanto na esfera judicial, como perito judicial (nomeador pelo juiz), perito assistente técnico (nomeado pelas partes) ou extra-judicial.

A nomeação de um perito assistente técnico grafotécnico pelas partes é facultativa e os honorários devem ser pagos pela parte contratante, no entanto é de suam importância sua contratação, pois é ele quem vai acompanhar os trabalhos do perito judicial, formular quesitos e montar um parecer técnico caso discorde do resultado apurado pelo perito do juiz.

Para ser feito o exame grafotécnico o perito precisa ter em mãos o documento questionado (documento que se tem dúvida quanto a autoria da assinatura) e os padrões de confronto, que são documentos com assinaturas autênticas usados como gabarito.

A perícia grafotécnica possibilita não apenas identificar se uma determinada assinatura é falsa, mas também descobrir a autoria da escrita em questão.

FONTE NERO PERÍCIAS

