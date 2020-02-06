Несмотря на эпидемию коронавируса, мировые лидеры приняли участие в азиатской конференции по вопросам мира

Неизменным "архитектором" этих мирных переговоров, приводящихся вот уже 14 лет подряд с участием настоящих "тяжеловесов" данной сферы, выступает Universal Peace Federation (UPF) - неправительственная организация, имеющая статус консультанта Экономического и социального совета ООН. UPF, основанная в 2005 году преподобным Мун Сон Мёном (Sun Myung Moon) и д-ром Хакча Хан Мун (Hak Ja Han Moon), представляет собой международную сеть организаций и частных лиц, объединяемых общим стремлением создавать мирную среду, основанную на универсальных духовных и моральных ценностях.

Свыше 2 000 национальных и 5 000 региональных представителей правительственных органов, парламентов, религиозных конфессий, средств массовой информации, научных и деловых кругов, а также гражданского общества из 171 страны мира обсудили пути для восстановления и поддержания мира на земле, а также возможный собственный вклад в решение стоящих перед человечеством проблем.

Открывая пленарное заседание, экс-генсек ООН Пан Ги Мун похвалил UPF за многочисленные инклюзивные программы и мероприятия, объединяющие людей самых разных слоев общества, национальностей, вероисповеданий с целью создания мирных решений для сложных мировых задач.

Бывший спикер Палаты Представителей Конгресса США Ньют Гингрич (Newt Gingrich) отметил уникальный характер происходящего события. "Этот саммит напоминает нам, насколько мы все взаимосвязаны. И это единение обусловлено общими проблемами. Эпидемия коронавируса и пожары в Австралии наглядно свидетельствуют о необходимости совместных, слаженных и мирных действий людей на нашей планете".

В своем обращении к участникам саммита д-р Мун отметила, что первым шагом к миру является "понимание сущности Бога и следование его воле". "Только став истинными сыновьями и дочерями Бога, нашего небесного прародителя, мы сможем решить самые критичные проблемы мира".

В число других авторитетных докладчиков вошли премьер-министр Камбоджи Хун Сен (Hun Sen), вице-президент Филиппин, заместитель спикера Национальной ассамблеи Южной Кореи Ли Джу-янг (Lee Joo Young), Лени Робредо (Leni Robredo), экс-главы государств и парламентов Гудлак Джонатан (Goodluck Jonathan) (Нигерия), Стивен Харпер (Stephen Harper) (Канада), Тюити Датэ (Chūichi Date) (Япония), Фелипе Гонсалес (Felipe Gonzalez) (Испания), Доминик де Вильпен (Dominique de Villepin) (Франция), Карл Бильдт (Carl Bildt) (Швеция), Энда Кенни (Enda Kenny) (Ирландия), Энрико Летта (Enrico Letta) (Италия) и Хосе Мануэль Баррозо (José Manuel Barroso) (Португалия).

"Деятельность UPF была бы невозможна без видения, руководства и абсолютной самоотдачи матушки Мун - без ее любви к Богу и человечеству", - отметил глава правления UPF International д-р Томас Уолш (Thomas Walsh).

Организаторы саммита приняли дополнительные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность и защитить здоровье всех участников встречи.

Больше информации см. на www.upf.org

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1087082/UPF_World_Summit.jpg

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http://www.upf.org



SOURCE Universal Peace Federation