NESPRESSO BRENGT GEORGE CLOONEY EN JEAN DUJARDIN TERUG OP TV MET EEN NIEUWE ACTIE-COMEDY VIDEO

Samen met filmster Camille Cottin laten de twee acteurs nogmaals zien hoe ver ze willen gaan voor de onweerstaanbare smaak van Nespresso

VEVEY, Zwitserland, 14 november 2022 /PRNewswire/ -- Acht jaar na hun eerste gezamenlijke televisiedebuut worden George Clooney en Jean Dujardin herenigt in Nespresso's nieuwste campagnevideo. De video zit boordevol actie: 'Hoe ver zou jij gaan voor Nespresso?' Deze keer wordt het dynamische duo vergezeld door Jean Dujardins collega-actrice Camille Cottin - die haar Nespresso-debuut maakt. In de komische video komen de supersterren samen om de wereld te laten zien dat koffie van Nespresso zo uitzonderlijk smaakt dat ze er alles voor over hebben. Hierbij geven ze antwoord op de vraag: hoe ver zou jij gaan voor de onweerstaanbare smaak van Nespresso?

Jean Dujardin, Camille Cottin and George Clooney George Clooney and Jean Dujardin battle for a Nespresso capsule George Clooney enjoying a Nespresso coffee George Clooney enjoying a Nespresso coffee

Vanaf 15 november lanceert Nespresso de nieuwe campagnevideo in meer dan 20 Europese landen, als vervolg op de oorspronkelijke versie in 2014. We gaan zien dat George Clooney een kopje Nespresso wil bereiden voor Jean Dujardin en zichzelf, om zich vervolgens te realiseren dat hij nog maar één capsule heeft. Op een onberispelijke komische manier vliegt, door onhandigheid van George Clooney, de laatste capsule uit het raam en valt neer op het balkon van Camille Cottin. Het duo moet de krachten bundelen om de capsule terug te winnen, waarbij Jean Dujardin George Clooney in een stoel langs de zijkant van het gebouw naar het appartement van Camille Cottin laat zakken. In een plottwist draaien de rollen snel om als Camille Cottin haar vers gezette kopje Nespresso moet terugwinnen, welke gestolen is door George Clooney. Hoe zal dit aflopen?

Bekijk hier de video om er achter te komen

Let op, spoiler alert - uiteindelijk herinnert Camille Cottin George Clooney eraan om wel zijn aluminium capsule te recyclen. Nespresso beschouwt dit als een onmisbaar onderdeel om de wereld op een verantwoorde manier uitzonderlijke koffie met een onweerstaanbare smaak te geven.

Over de nieuwe campagne zegt George Clooney: "We hebben een geweldige tijd gehad tijdens het opnemen van dit vervolg. De hereniging met Jean is altijd een genoegen, maar deze keer zorgde de briljante Camille met haar geraffineerde toets voor de perfecte dynamiek. Met smaak en duurzaamheid als hoofdingrediënten van deze campagnevideo, voelde het heel natuurlijk om onderdeel te zijn van deze productie, samen met mijn Nespresso familie".

Jean Dujardin voegt daaraan toe: "Het was geweldig om weer samen met George op de set te staan en onze vriendelijke rivaliteit voort te zetten, dit keer met de geweldige Camille om ons in toom te houden. Tijdens de opname was er een hoge energie met veel geestige momenten, zowel voor als achter de schermen. Dit alles werd bekroond met een eindeloze voorraad heerlijke koffie. Wat wil je nog meer?"

In een reactie op haar Nespresso-debuut zegt Camille Cottin: "Als Franse vrouw die van koffie houdt, ben ik natuurlijk een grote fan van het merk Nespresso. Het was een eer om samen met de geweldige George Clooney en Jean Dujardin op set te staan voor deze iconische campagnevideo. Vooral omdat ik ze in dit script de baas ben, terwijl ik mensen eraan herinner om hun steentje bij te dragen voor de planeet."

Uitzonderlijke smaak en gemakkelijk recyclebaar

Nespresso blijft innovatieve manieren bieden om het recyclen van capsules zo eenvoudig mogelijk te maken. Elke Nespresso capsule is gemaakt van aluminium, dat de versheid en aroma's van de hoogwaardige koffie beschermt. Bovendien is aluminium een van de meest gerecyclede materialen ter wereld, welke ook oneindig recyclebaar is.

"We zijn verheugd om ons dynamische duo George Clooney en Jean Dujardin weer samen te brengen, dit keer met de extreem getalenteerde Camille Cottin. De campagne pakt thema's aan die deel uitmaken van onze kernwaarden; uitzonderlijke koffiesmaken en duurzaamheid." aldus Melanie Brinbaum, Chief Brand Officer bij Nespresso. "Nespresso biedt een onvergetelijke smaak en wordt op een verantwoordelijke manier gemaakt. We wilden onze voortdurende toewijding zichtbaar maken in deze campagnevideo. Onze visie matcht ook echt met onze sterren en dit schijnt door de hele campagne heen."

De nieuwe Unforgettable Taste-campagne van Nespresso met George Clooney, Jean Dujardin en Camille Cottin zal vanaf 15 november in 20 Europese landen waaronder, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Over Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA is een toonaangevende pionier op het gebied van geportioneerde koffie van de hoogste kwaliteit. Met het Nespresso AAA Sustainable Quality™-programma werkt Nespresso samen met meer dan 140.000 koffieboeren in 18 landen om duurzame landbouwpraktijken te integreren op koffieplantages en

in het omringende landschap. Nespresso heeft het AAA-programma in 2003 gelanceerd in samenwerking met milieuorganisatie Rainforest Alliance om boeren te helpen bij het verbeteren van de opbrengst en de kwaliteit van de oogst, een duurzame koffieproductie te waarborgen en de leefomstandigheden van de boeren en hun gemeenschappen te verbeteren.

In 2022 behaalde Nespresso de certificering tot B Corp™. Daarmee trad het toe tot een internationale beweging van 4.900 purpose-gerichte bedrijven die voldoen aan de hoge eisen van B Corp op het gebied van verantwoordelijkheid voor de maatschappij en het milieu en transparantie.

Het hoofdkantoor van Nespresso is gevestigd in Vevey, Zwitserland. Nespresso is actief in 81 landen en heeft wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers. Vanaf 2022 zijn er wereldwijd 802 Boutiques. Bezoek voor meer informatie de corporate website van Nespresso: www.nestle-nespresso.com

