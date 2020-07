Nespresso investit CHF160 millions dans l'extension de son centre de production de Romont en Suisse, pour répondre à la demande mondiale croissante des consommateurs

« Malgré la période difficile que nous vivons tous, cet investissement stratégique à long terme confirme le succès continu de Nespresso et son leadership dans le segment du café portionné dont nous sommes les pionniers depuis 1986 », a déclaré Guillaume Le Cunff, PDG de Nespresso . « Ceci démontre également notre engagement continu envers nos racines suisses et le développement économique à long terme de la région et du pays, dont nous partageons les valeurs telles que la qualité, l'innovation et l'expertise. »

« C'est le genre d'annonce qui fait du bien en période de crise. Nespresso confirme ainsi que de grands groupes internationaux peuvent produire de manière compétitive dans notre canton. C'est aussi un investissement qui vient consolider la force de frappe de notre région dans le domaine de la bio-économie et je m'en réjouis" a déclaré Olivier Curty, Conseiller d'Etat en charge de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg.

Le début de la construction de ce deuxième hall de production est prévu pour juin 2021. Il en résultera une augmentation de la capacité avec 10 nouvelles lignes de production dédiées aux cafés Nespresso des gammes Vertuo et Professional ainsi que la création de 300 nouveaux emplois directs au cours des 10 prochaines années, avec un impact positif sur les emplois connexes et le développement des entreprises locales et régionales. Les premières nouvelles lignes de production devraient être pleinement opérationnelles d'ici juin 2022.

L'usine de Romont, inaugurée en 2015, est le centre d'excellence pour la production des cafés Nespresso Vertuo désormais disponibles dans 21 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Vertuo est un système polyvalent de préparation de café fraîchement moulu disponible dans 5 tailles de tasse différentes et utilisant la technologie innovante Centrifusion™. Cette dernière reconnaît le code-barre de la capsule et ajuste le volume d'eau, la vitesse d'extraction et la température pour extraire une tasse de café parfaite.

Au cours des deux dernières années, Nespresso a renforcé ses opérations à Romont avec l'ajout de 4 nouvelles lignes de production, la création de 50 nouveaux emplois et l'inauguration d'un nouveau Centre de Développement de Produits et d'un Coffee Campus en 2018, favorisant l'innovation et l'expertise autour du café.

Un impact positif sur l'économie locale

Tous les cafés Nespresso distribués dans le monde sont produits en Suisse. Au cours des 10 dernières années, dans le cadre des investissements continus dans l'entreprise, Nespresso a investi 700 millions de francs dans ses trois centres de production basés en Suisse dans les cantons de Vaud et de Fribourg. Les grains de café cultivés de manière durable sont transformés en cafés de la plus haute qualité grâce au savoir-faire et à la passion de plus de 1 000 employés qualifiés.

« Grâce à Nespresso, Romont est devenue la référence du café. Ce nouvel investissement est un cadeau pour toute une région et la poursuite d'une aventure extraordinaire. A nous, responsables politiques, de faire en sorte que chacun trouve sa place dans un développement sain et durable. Avec nos petites et moyennes entreprises et des sociétés comme Nespresso, si le « Petit Prince » était glânois, il dirait certainement : J'ai toujours aimé cette région. On s'assoit sur la colline romontoise, on ferme les yeux, on boit son café, on devine les saveurs et quelque chose rayonne en silence » a annoncé Willy Schorderet, Préfet de la Glâne.

« Bonne nouvelle pour notre commune qui voit se réaliser les objectifs qui ont été donnés par Nespresso lors de la mise à l'enquête de la première étape. Romont va pouvoir se targuer d'être une des villes qui possède un rayonnement international d'excellence. Romont la ville du Verre et du Café par excellence, voilà un slogan que nous pourrions utiliser pour la promotion de notre cité » s'est enthousiasmé Jean-Denis Cornu, Vice-syndic de la commune de Romont.

Au cours des 10 dernières années, Nestlé a investi en moyenne 300 millions de francs chaque année dans ses infrastructures et ses opérations en Suisse. Fortement ancré dans son pays d'origine, Nestlé compte actuellement 11 centres de production et 4 sites de recherche et développement en Suisse.

La première usine à obtenir une certification LEED® Gold en Suisse

Tout en investissant pour soutenir ses opérations, Nespresso est également engagée dans une politique de développement durable, où chaque tasse de café Nespresso a un impact positif. Les trois centres de production Nespresso ne produisent aucun « déchet éliminé en décharge » et les processus de production ont été optimisés pour garantir la récupération et la réutilisation de la chaleur et de l'eau à chaque fois que cela est possible. Sur le site actuel de Romont, la chaleur des torréfacteurs est récupérée et utilisée pour préchauffer le café vert et l'usine elle-même. Tout excès de chaleur est redistribué à la communauté locale.

Romont a été le tout premier centre de production en Suisse, et donc la première usine de Nestlé en Suisse, à obtenir la certification LEED® Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) en 2015. Le nouveau hall de production annoncé aujourd'hui sera construit sur la base des mêmes principes LEED® qui ont guidé la construction du centre de Romont en 2015.

Cette certification concerne non seulement l'efficacité énergétique et la consommation d'eau d'un bâtiment industriel, mais également les aspects tels que la santé et le bien-être des employés sur leur lieu de travail, ainsi que les infrastructures permettant une mobilité respectueuse de l'environnement. Parmi les exemples d'initiatives menées par Nespresso pour répondre aux exigences LEED® se trouvent l'utilisation de 20% de matériaux de construction recyclés et la diminution de 18% de la consommation énergétique du site grâce à la récupération de chaleur des torréfacteurs, au triple vitrage et à l'utilisation d'un éclairage LED. La certification LEED® reflète les engagements de Nespresso en matière de développement durable et s'inscrit dans sa stratégie globale, « The Positive Cup ».

Faits et chiffres concernant le centre de production Nespresso de Romont

Troisième centre de production Nespresso en Suisse (2015), après Orbe ( 2002) et Avenches (2008) - production mondiale en Suisse

en Suisse (2015), après Orbe ( Avenches (2008) - production mondiale en Suisse Investissement total pour les infrastructures et opérations (depuis la création): CHF 445 millions

Investissement total dans les sites de production en Suisse depuis 2010: CHF 700 millions

Superficie totale du site: 11 hectares (soit l'équivalent de 15 terrains de football)

Surface du nouveau hall de production: 1 hectare ou 10 000 m 2 (soit 1,5 terrain de football) pour les lignes de remplissage et d'emballage, la torréfaction et la logistique

(soit 1,5 terrain de football) pour les lignes de remplissage et d'emballage, la torréfaction et la logistique Durée de construction: 1 an

Nombre actuel d'employés Nespresso sur le site: 368

sur le site: 368 Production de cafés Vertuo et Professional

et Premier centre de production certifié LEED® Gold en Suisse, premier centre de production certifié Nestlé LEED® en Suisse

A propos de Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso est le pionnier et la référence du café portionné de la plus haute qualité. La société travaille avec plus de 110 000 agriculteurs dans 14 pays grâce à son Programme AAA pour une Qualité Durable afin d'intégrer des pratiques de durabilité dans les fermes et les paysages environnants. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG The Rainforest Alliance, le programme contribue à améliorer le rendement et la qualité des récoltes, tout en protégeant l'environnement et en améliorant les moyens de subsistance des caféiculteurs et de leurs communautés. Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présentedans 84 pays et compte 14 250 employés. En 2019, Nespresso exploitait un réseau mondial de 810 boutiques. La marque compte actuellement plus de 100 000 points de collecte de capsules usagées dans le monde, permettant à 91% de ses consommateurs de participer à leur recyclage.

