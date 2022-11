Nespresso, Pionier des portionierten Premiumkaffees, stellt neues Sortiment heimkompostierbarer Kaffeekapseln auf Papierbasis vor

Bahnbrechende Kapsel auf Papierbasis für die Heimkompostierung bietet weitere Möglichkeit, Spitzenkaffee aus nachhaltigem Anbau zu genießen – ohne Kompromisse beim unvergleichlichen Nespresso Kaffeeerlebnis. Die neuen Kapseln sind kompatibel mit vorhandenen Nespresso ORIGINAL Maschinen und werden im Rahmen eines Pilotprojekts ab Frühjahr 2023 in Frankreich und der Schweiz eingeführt.

VEVEY, Schweiz, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- Seit über 30 Jahren bietet Nespresso Verbraucherinnen und Verbrauchern auf nachhaltige Weise einzigartige Kaffeeerlebnisse. Heute bekräftigt das Unternehmen dieses Versprechen, indem es ein neues Sortiment heimkompostierbarer Kapseln auf Papierbasis vorstellt.

Nespressos heimkompostierbare Kapsel auf Papierbasis für Zuhause bietet eine zusätzliche Alternative, hochwertigen Kaffee aus nachhaltiger Produktion zu genießen Nespresso CEO Guillaume Le Cunff mit der neuen heimkompostierbaren Nespresso Kapsel auf Papierbasis für Zuhause

Nach drei Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat Nespresso heimkompostierbare Kapseln auf Papierbasis entwickelt, die den Spitzenkaffee bieten, für den die Marke steht – ohne Kompromisse beim Geschmackserlebnis. Die Nachfrage nach kompostierbaren Verpackungen bei den Konsumentinnen und Konsumenten steigt und etwa 45% der Franzosen kompostieren bereits eine oder mehrere Arten von Bioabfall[1].

Dazu Guillaume Le Cunff, CEO bei Nespresso: «Angesichts der Innovationsfreude von Nespresso haben wir immer wieder die Möglichkeiten des Kaffeeerlebnisses neu definiert. Seit wir in diesem Jahr zu einem zertifizierten B Corp™-Unternehmen wurden, setzen wir uns stärker denn je dafür ein, das nachhaltige Angebot für Verbraucherinnen und Verbraucher zu erweitern. Wir freuen uns sehr, unsere erste heimkompostierbare Kapsel auf Papierbasis vorstellen zu können. Diese Kapsel ergänzt unser Sortiment an Aluminiumkapseln, die recycelbar sind und mit 80% recyceltem Aluminium hergestellt werden. Damit bieten wir eine weitere nachhaltige Lösung – ohne Kompromisse bei der Qualität.»

Mehrere Aspekte der Kapsel sind das Ergebnis einer exklusiven Technologie, darunter die Auskleidung der Kapselinnenseite mit Biopolymer, die den Kaffee vor Oxidation schützt.

Julia Lauricella, Head of Nestlé System Technology Center: «Angesichts von 40 Jahren Erfahrung mit Kaffeesystemen konnten wir gemeinsam mit dem Nestlé Institute of Packaging Sciences eine Kapsel auf Papierbasis entwickeln, die zuhause kompostiert werden kann und kompatibel mit vorhandenen Nespresso ORIGINAL Maschinen ist. Zudem erfüllt und übertrifft sie die hohen Erwartungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher in puncto Kaffeearomen und Geschmack an Nespresso haben. Wir haben ein Präzisionsformverfahren für Zellstoff mit einer biologisch abbaubaren Schutzschicht gegen Oxidation kombiniert, damit unser Kaffee bei Transport, Lagerung und während der Extraktion mit hohem Druck in unseren Maschinen geschützt ist.»

Die Kaffee-Experten von Nespresso haben zudem im Rahmen des Nespresso AAA-Programms für nachhaltige Qualität vier neue Kaffeemischungen kreiert, darunter ein Bio-Kaffee, die speziell entwickelt wurden, um perfekt mit den neuen heimkompostierbaren Kapseln auf Papierbasis zu harmonieren.

Diese Innovation wurde als Alternative für all jene entwickelt, die lieber kompostieren und Zugang zu Kompost haben, und erweitert das nachhaltige Angebot, das Nespresso Verbraucherinnen und Verbrauchern bereits mit ihren Aluminiumkapseln bietet. Aluminium ist beinahe unbegrenzt recycelbar und die Kapseln werden mit 80% recyceltem Aluminium hergestellt. Heute bietet Nespresso über 100.000 Sammelstellen für das Recycling von Aluminiumkapseln in 70 Ländern an und ermöglicht so fast 90 % der Kundinnen und Kunden einen bequemen Zugang.

Dieneue heimkompostierbare Kapsel auf Papierbasis wurde von der internationalen Zertifizierungsstelle TÜV Austria zertifiziert. In einigen Ländern, unter anderem in Frankreich, wo Nespresso dieses Pilotprojekt durchführt, können diese Kapseln über die öffentliche Biotonne entsorgt werden.

Huhtamaki, ein weltweiter Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen, war als Partner an der Entwicklung der neuen Kapsel auf Papierbasis beteiligt.

Charles Héaulmé, CEO bei Huhtamaki: «Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Nespresso bei den Kapseln auf Papierbasis, die sich zuhause kompostieren lassen. Teil dieser bahnbrechenden Innovation geht auf die Kombination von Zellstoff aus Holzfasern zurück, einem erneuerbaren Naturmaterial, das mithilfe unserer Präzisionstechnik zu einer Kaffeekapsel gepresst wird, um Nespresso Fans eine weitere nachhaltige Alternative zu bieten.»

Nespresso ist bestrebt, Verbraucherinnen und Verbraucher darüber zu informieren, wie sie ihre Kapseln am besten kompostieren, und wird sich in der Zukunft für die Zulassung der Kapseln im öffentlichen System zur Bewirtschaftung von Bioabfall einsetzen. Nespresso hat in Frankreich die UAC (Union des Acteurs du Compostable) ins Leben gerufen, eine Interessengruppe, die öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, Recyclingunternehmen und Nichtregierungsorganisationen mit dem Ziel zusammenbringt, gemeinsam Lösungen einzuführen, die den Herstellern von Bioabfällen helfen, die Sortierung dieser zu verbessern und die Verbraucherinnen und Verbraucher für die Kompostierung zu sensibilisieren.

Das neue Sortiment wird im Rahmen eines Pilotprojekts zunächst in der Schweiz und in Frankreich für die Nespresso ORIGINAL Maschinen eingeführt. Innerhalb eines Jahres wird das Angebot dann in mehreren anderen europäischen Märkten eingeführt werden.

About Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso SA is the pioneer and reference for highest-quality portioned coffee. The company works with more than 140,000 farmers in 18 countries through its AAA Sustainable Quality™ Program to embed sustainability practices on farms and the surrounding landscapes. Launched in 2003 in collaboration with the NGO Rainforest Alliance, the program helps to improve the yield and quality of harvests, ensuring a sustainable supply of high-quality coffee and improving livelihoods of farmers and their communities.

In 2022, Nespresso achieved B Corp™ certification - joining an international movement of 4,900 purpose-led businesses that meet B Corp's high standards of social and environmental responsibility and transparency.

Headquartered in Vevey, Switzerland, Nespresso operates in 81 countries and has over 13'000 employees. In 2021, it operated a global retail network of 802 boutiques. For more information, visit the Nespresso corporate website: www.nestle-nespresso.com.

[1] https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4106-enquete-gestion-domestique-des-dechets-organiques.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1951226/Nespresso_compostable_capsule.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1951227/Nespresso_CEO.jpg

SOURCE Nespresso