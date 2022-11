Nespresso volta a juntar George Clooney e Jean Dujardin num anúncio cheio de ação e comédia

No novo filme publicitário, que tem Camille Cottin como convidada especial, os dois atores mostram, uma vez mais, até onde estão dispostos a ir por um sabor inesquecível

VEVEY, Suíça, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Oito anos depois do primeiro encontro no ecrã, George Clooney e Jean Dujardim voltam a reunir-se na sequela do anúncio de televisão da Nespresso 'How far would you go for Nespresso?'. Desta vez, os dois atores contam com a presença especial de Camille Cottin, atriz e comediante francesa, que faz a sua estreia num filme publicitário da marca. Neste anúncio, assumidamente divertido e cómico, as superestrelas juntam-se para mostrar ao mundo até onde iriam pelo sabor excecional de um Nespresso.

Jean Dujardin, Camille Cottin and George Clooney George Clooney and Jean Dujardin battle for a Nespresso capsule George Clooney enjoying a Nespresso coffee George Clooney enjoying a Nespresso coffee

Estreia a partir de 15 de novembro em mais de 20 países europeus, a nova campanha é uma evolução do anúncio de 2014. Desta vez, podemos ver George Clooney a oferecer-se para preparar um café Nespresso a Jean Dujardin, quando percebe que sobra apenas uma cápsula. Com um timing perfeito de comédia, Clooney tudo faz para deitar as mãos à última cápsula, que acaba por voar pela janela e ir parar à varanda de Camille Cottin. Para tentar resgatar a cápsula, George Clooney e Jean Dujardim juntam forças, com Dujardin a fazer descer Clooney para o apartamento de Camille Cottin, numa cadeira de vime, pela lateral do edifício. Numa surpreendente reviravolta, Camille Cottin acaba a ter de recuperar o seu Nespresso acabado de fazer, entretanto atrevidamente roubado por George Clooney.

Para conhecer o desfecho, é preciso ver o anúncio

Embora, spoiler alert, Camille Cottin lembre a Clooney que deve reciclar a sua cápsula de alumínio, uma mensagem que a Nespresso assume como parte do seu compromisso de oferecer ao mundo um café excecional, de forma responsável.

"Divertimo-nos muito a filmar esta sequela – reencontrar-me com o Jean é sempre um prazer, mas ter, desta vez, a brilhante Camille a trazer o seu toque de sofisticação ao cenário criou a dinâmica perfeita. Com o sabor e a sustentabilidade do café como mensagens centrais deste anúncio, pareceu-me natural fazer parte desta campanha com a minha família Nespresso", destaca George Clooney.

Jean Dujardin acrescenta: "Foi ótimo estar novamente reunido com o George e continuar esta nossa rivalidade amigável no ecrã, mas desta vez tendo a maravilhosa Camille para nos manter sob controlo. As filmagens decorreram com muita energia, com muitos momentos cómicos à mistura, tanto no ecrã como fora dele. A tudo isto juntou-se uma oferta infinita de café delicioso, entre amigos. O que mais se pode pedir?".

Já Camille Cottin comenta a sua estreia num anúncio Nespresso: "Como mulher francesa que adora café, sou, naturalmente, uma grande fã da marca Nespresso. Foi uma honra enorme juntar-me aos grandes George Clooney e Jean Dujardin como parte deste icónico anúncio, em particular à medida que o guião me permite, por um lado, levar a melhor sobre eles e, por outro, lembrar às pessoas a importância de fazerem a sua parte pelo planeta".

Experiência de café excecional com reciclagem facilitada

Desde os grãos de café e técnicas de torrefação da mais elevada qualidade, até às máquinas e cápsulas inovadoras, que preservam a frescura do café, a Nespresso oferece uma verdadeira experiência de degustação de café em cada chávena.

A marca continua a apresentar ainda formas inovadoras de tornar o processo de reciclagem das cápsulas cada vez mais simples para os seus clientes. Cada cápsula Nespresso é feita de alumínio, que protege a frescura e os aromas do café ao longo do tempo. Além disso, o alumínio é também infinitamente reciclável e considerado um dos melhores materiais para se reciclar.

"Estamos encantados por reunir novamente a dupla dinâmica George Clooney e Jean Dujardin, ao lado da extremamente talentosa Camille Cottin, para esta campanha que aborda temas que fazem parte dos nossos valores fundamentais: o sabor excecional do café e a sustentabilidade", destaca Melanie Brinbaum, Chief Brand Officer da Nespresso. "O café Nespresso é uma força para o bem, uma vez que proporciona um sabor inesquecível de uma forma responsável, e queríamos muito que este nosso compromisso com os nossos clientes soasse verdadeiro neste filme. A nossa visão também acaba por ressoar através das nossas estrelas, e isso destaca-se ao longo de toda a campanha".

A nova campanha 'Unforgettable Taste' da Nespresso com George Clooney, Jean Dujardin e Camille Cottin será lançada a partir de 15 de novembro de 2022 na Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Sérvia e Suíça.

Sobre a Nestlé Nespresso

A Nestlé Nespresso SA é pioneira e a maior referência para café premium em cápsulas. A empresa trabalha com mais de 140.000 agricultores em 18 países através do seu programa AAA Sustainable Quality™ para incorporar práticas de sustentabilidade nas culturas e nas paisagens circundantes. Lançado em 2003, em colaboração com a Rainforest Alliance, o programa tem como objetivo melhorar o rendimento e a qualidade das colheitas, garantindo um fornecimento sustentável de café de alta qualidade, melhorando a subsistência dos agricultores e das suas comunidades.

Em 2022, a Nespresso conquistou a cerificação B Corp™, juntando-se a um movimento global de 4900 empresas que movem o seu negócio com um propósito que cumpre os standards elevados B Corp de responsabilidade social, ambiental e de transparência.

Sediada em Lausanne, Suíça, a Nespresso está em 81 países e possui mais de 13.000 colaboradores. A marca tem uma rede global de retalho de aproximadamente 802 lojas. Para mais informações visite www.nestle-nespresso.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944167/Nespresso_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944160/Nespresso_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944164/Nespresso_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944165/Nespresso_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1945214/Nespresso_Logo.jpg

SOURCE Nestlé Nespresso SA