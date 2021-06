Nestlé Waters vise à atteindre un impact positif sur les ressources en eau en régénérant localement les cycles de l'eau

VEVEY, Suisse, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- Nestlé Waters va amplifier ses efforts en matière de gestion durable des ressources en eau et développer ses partenariats pour la mise en place de solutions locales. Ces solutions sont conçues pour aider à régénérer les écosystèmes dans les territoires situés autour de chacun des 48 sites de Nestlé Waters. À partir de 2025, elles contribueront à retenir plus d'eau dans la nature que l'entreprise n'en utilise dans le cadre de ses activités.

Cette nouvelle initiative s'appuie sur l'engagement pris en 2017 par l'entreprise de faire certifier tous ses sites « Eaux » par l'Alliance for Water Stewardship* (AWS) d'ici 2025. Ce standard aide les utilisateurs de ressource en eau à appréhender et agir collectivement sur les enjeux locaux liés à cette ressource naturelle.

Nestlé utilisera désormais son expertise pour contribuer à la régénération des cycles de l'eau en local en lançant de plus de 100 projets sur ses 48 sites d'ici 2025. Ces nouvelles actions quantifiables contribueront à l'amélioration de la gestion et des infrastructures liées aux ressources en eau.

Parmi les projets figurent :

Buxton – La conservation des sols (via la protection des terres contre le développement) et des opérations de gestion naturelle des inondations dans le Derbyshire, au Royaume-Uni.

– La conservation des sols (via la protection des terres contre le développement) et des opérations de gestion naturelle des inondations dans le Derbyshire, au Royaume-Uni. Vittel – Restauration d'une rivière et projets de renaturation dans les Vosges, France

– Restauration d'une rivière et projets de renaturation dans les Vosges, Nestlé Pure Life – Le soutien aux agriculteurs pour l'utilisation de l'irrigation goutte-à-goutte à Sheikhapura, Pakistan

– Le soutien aux agriculteurs pour l'utilisation de l'irrigation goutte-à-goutte à Sheikhapura, Nestlé Pure Life – La mise en place d'infrastructures de traitement et de filtration de l'eau, et des canalisations pour l'approvisionnement en eau de la ville de Benha, en Egypte.

Nestlé investira près de 110 millions d'euros (CHF 120 millions) pour aider à la mise en œuvre de cette centaine de projets.

« Aujourd'hui, nous accélérons nos efforts pour soutenir la régénération des cycles de l'eau en local et allons mettre en place de nouvelles actions », déclare Muriel Lienau, Directrice Générale de Nestlé Waters EMENA. « Nous voulons aller plus loin dans la préservation de la ressource en eau sur chaque site où nous sommes présents. Pour ce faire, nous allons collaborer avec de nombreux partenaires pour développer des solutions sur-mesure qui nous permettront de répondre aux enjeux à l'échelle très locale ».

Le changement climatique, l'augmentation de la consommation en eau, l'urbanisation croissante et des infrastructures endommagées sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à la détérioration du cycle naturel de l'eau. Ils nuisent à la prévisibilité des précipitations et à la disponibilité d'eau potable. En outre, l'augmentation des températures et des conditions météorologiques plus extrêmes engendrent davantage d'inondations et de sécheresses.

« En tant qu'entreprise avec un long héritage en matière de protection de la nature et de gestion de la ressource en eau, nous voulons aller au-delà de la préservation des sources pour contribuer à régénérer et restaurer les cycles de l'eau dans les zones où nous sommes présents », affirme Cédric Egger, Directeur du développement durable chez Nestlé Waters Strategic Business Unit. « Nous savons que le défi de l'eau est mondial mais il ne sera relevé qu'avec la mise en place de solutions locales. Il est désormais temps d'étendre la portée de nos actions. Grâce à la présence internationale de Nestlé, nous pouvons apprendre de nos nombreux partenaires et contribuer à résoudre les défis liés à la ressource en eau dans les écosystèmes situés à proximité de nos activités. »

Le travail réalisé par Nestlé sera adapté aux besoins et problématiques spécifiques des sites, et dépassera le cadre de ses propres activités. L'entreprise travaillera avec les utilisateurs de la ressource en en local, les populations, ses partenaires et les experts internationaux pour identifier, développer et faire avancer les projets spécifiques à ces défis. En tant que membre fondateur du 2030 Water Resources Group (2030 WRG), Nestlé a l'habitude de collaborer avec des leaders et des experts des secteurs public, privé et de la société civile pour concevoir des solutions de gestion durable de l'eau. L'entreprise s'appuiera sur son expérience et les enseignements tirés du 2030 WRG, ainsi que de ses nombreux autres partenariats, pour lancer plus de 100 projets autour de la préservation de la ressource en eau.

Tous les projets seront mesurables et cadrés par la méthodologie VWBA (Quantification des bénéfices volumétriques en eau)) du World Resources Institute. Cette méthodologie assure une cohérence dans l'analyse des activités de gestion de l'eau et contribue à garantir que ces activités répondent aux défis actuels et futurs en matière de partage de la ressource en eau.

Sur la base de cette méthodologie, un comité d'experts nouvellement créé examine la pertinence et la durabilité des projets à l'échelle des territoires. Nestlé Waters communiquera en toute transparence sur l'utilisation de la ressource en eau dans chacun de ses sites et sur la contribution de ses projets aux écosystèmes locaux.

