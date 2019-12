Net2phone Brasil oferece oportunidade a parceiros de vendas

Com comissões iniciais e recorrentes, a empresa de telecomunicações oferta aos agentes uma parceria a longo prazo, transparência no atendimento, portal próprio para o agente, suporte técnico e um gerente de canais para auxiliá-los nas negociações e necessidades comerciais. O programa de parceiros está disponível para revendedores/consultores de TI, agentes de telecomunicações, provedores de voz e integradores de sistemas.

Pioneira e uma das líderes mundiais na tecnologia VoIP, a net2phone vem oferecendo às empresas mais flexibilidade e facilidades na comunicação corporativa, com um portfólio completo de soluções de voz. O sistema baseado em nuvem oferece aos pequenos e grandes negócios mais qualidade no estabelecimento das chamadas nacionais e internacionais a um baixo custo. O moderno PABX em nuvem está disponível nas maiores cidades do Brasil, entre elas, São Paulo (11), Rio de Janeiro (21), Belo Horizonte (31), Curitiba (41) e Porto Alegre (51).

Para se tornar um parceiro de vendas net2phone Brasil, acesse https://net2phone.com.br/parceiros/

Sobre a net2phone

Com licenças da Anatel, a IDT Brasil Telecomunicações — agora net2phone — oferece há mais de 13 anos no mercado nacional o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), conta com o código 26 para chamadas a longa distância, serviços 40XX e 0800 e portabilidade numérica, com estrutura própria para entregar qualidade nas ligações.

