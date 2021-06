Net2phone continua sua expansão no Brasil

SÃO PAULO, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A net2phone, empresa pioneira em serviços VoIP e uma das líderes globais em soluções de comunicações unificadas, anuncia a expansão dos seus serviços no Brasil para as cidades de Salvador (Bahia), Florianópolis (Santa Catarina), Brasília, Recife (Pernambuco), Fortaleza (Ceará) e Manaus (Amazonas). Essas localidades somam-se à Campinas (SP), Rio de Janeiro, Belo Horizonte (Minas Gerais), Curitiba (Paraná), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e São Paulo, onde a net2phone já atende.