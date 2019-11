Net2phone oferece solução em nuvem essencial para Call Center

A plataforma em nuvem permite o acesso e a administração de onde estiver, seja remoto ou no local, além de funções de alta performance, como o ACD (distribuição automática de chamadas), dashboard em tempo real, estatísticas, layout diferente para cada tela, monitoramento das chamadas por meio de integração com o CRM, reunindo informações sobre contatos, melhores horários do atendimento e redução do tempo de chamadas, o que representa maior produtividade aos pequenos e grandes negócios.