NetComm wprowadza na rynek nowy router przemysłowego internetu rzeczy z myślą o obsłudze zastosowań ze średnią przepustowością

Ponadto wykorzystanie powszechnej technologii LTE kategorii 1 w modelu NTC-220 umożliwi niemal całkowity zasięg, co doprowadzi do większych możliwości wdrożenia rozwiązań IIoT.

Średnia przepustowość zapewniana przez model NTC-220 umożliwia urządzeniom szybsze przesyłanie danych w sieci przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania baterii, co prowadzi do zwiększenia cyklu wydajności produktu.

Szybko zwiększająca się liczba zastosowań wprowadzanych w IIoT wiąże się z coraz większą liczbą wymagań co do łączności wśród użytkowników końcowych. To z kolei oznacza, że konieczny jest dostęp do szerszej gamy urządzeń.

W celu sprostania tym wymaganiom model NTC-220, będący najnowszym dodatkiem to portfela IIoT firmy NetComm, umożliwia firmie NetComm zapewnianie rozwiązań IIoT obejmujących zastosowania niskiej przepustowości NB-IoT, przez LTE kategorii 1, aż po zastosowania wyższej przepustowości, w przypadku których konieczne są dodatkowe możliwości kategorii 6 LTE.

System operacyjny NetComm na bazie Linux w modelu NTC-220 umożliwia także architektom rozwiązań i integratorom systemów opracowywanie własnych zastosowań przy pomocy zestawu Software Development Kit (SDK) NetComm, a wbudowany GPS sprawia, że model NTC-220 może śledzić ruch aktywów z dowolnego miejsca.

Els Baert, dyrektor marketingu i komunikacji w NetComm:

„W NetComm z dumą poszerzamy zakres produktów IIoT przez wprowadzenie na rynek modelu NTC-220, który zapewni najlepszą w swojej klasie, niezawodną łączność, a poza tym zapewnia dodatkową średnią przepustowość na potrzeby szerokiego zakresu aplikacji."

„Firmy na całym świecie już zaczynają zdawać sobie sprawę ze znaczącego zwiększenia produktywności przez wykorzystanie zastosowań IIoT. Gartner prognozuje, że globalny rynek IIoT będzie wart 123 miliardy dolarów w roku 2012."

„Biorąc pod uwagę naszą długą, solidną tradycję w IIoT, obejmującą wdrażanie wysokiej jakości produktów, model NTC-220 zapewni łączność w całym dynamicznym sektorze od automatów, przez kamery monitoringu, po czujniki w rolnictwie i nie tylko."

O NetComm

NetComm (ASX: NTC) to globalny deweloper rozwiązań łączących światłowody i domy, urządzenia i sprzęt. W świecie, w którym liczą się połączone życia rozwiązania szerokopasmowe stałej sieci bezprzewodowej, bezprzewodowego internetu rzeczy M2M/Industrial i tzw. Fibre to the distribution point (FTTdp) są opracowywane specjalnie z myślą trudniejszych implementacjach. W NetComm rozumiemy, że nie ma jednego rozwiązania, które odpowie na wszystkie potrzeby. Każdy operator i przedsiębiorstwo są inne, dlatego też tworzymy odpowiednie rozwiązania VDSL, Gfast, 4G i 5G w odpowiedzi na potrzeby konkretnych sieci, rynków i warunków geograficznych na całym świecie. Założona w 1982 r. firma NetComm jest uznanym na całym świecie innowatorem w zakresie pionierskich technologii przekazu danych. www.netcommwireless.com

