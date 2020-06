NetFoundry e parceiros de soluções em nuvem estendem as redes de confiança zero a aplicativos Google Cloud e Anthos

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 24 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Em apenas três etapas, as empresas podem agora ativar redes de confiança zero (Zero Trust) em minutos, obtendo assim redes sob demanda e de alto rendimento para seus aplicativos na Google Cloud e distribuídos por Anthos :

Ative os endpoints de nuvem NetFoundry na Google Cloud e no marketplace GKE . Utilize SaaS ou APIs da NetFoundry para ativar suas redes definidas por software. Adicione usuários ou dispositivos. O software NetFoundry está disponível tanto para usuários como para endpoints IoT.

As redes de confiança zero são implementadas de maneira simples pois toda infraestrutura de rede definida por software (SDN) é provida pela NetFoundry e seus parceiros (CSPs, MSPs, SIs) em um modelo de rede como serviço (NaaS), orquestrada na nuvem, para que empresas obtenham infraestrutura SDN global sem administrá-la.

Mike Li, CEO da 1CloudStar , um CSP líder que proporciona redes na nuvem para clientes, tais como uma das maiores linhas aéreas do mundo, declarou: " 1CloudStar está satisfeita em permitir que nossos clientes obtenham, desde qualquer conexão Internet, redes de Confiança Zero (Zero Trust) e nativas na nuvem para os aplicativos da Google Cloud. A utilização da plataforma NetFoundry nos permitiu estender rapidamente nossos serviços CloudConnect à Google Cloud e Google Kubernetes Engine."

"Com sua oferta no Google Cloud Marketplace, NetFoundry possibilita que empresas desfrutem instantaneamente as capacidades de redes seguras na Google Cloud e nos ambientes híbridos e multi-nuvem com Anthos", disse Rayn Veerubhotla, Diretor de Alianças na Google Cloud.

GKE fornece um ambiente gerenciado para implantar, gerenciar e dimensionar aplicativos em contêiner usando a infraestrutura da Google Cloud. Com a integração da NetFoundry, os clientes têm uma nova opção para redes privadas. Em vez de serem forçados a provisionar circuitos dedicados e implantar combinações de dispositivos (SD-WAN, firewall, VPN), as empresas usam o NaaS orquestrado em nuvem, somente em software, para redes de alto rendimentos e de confiança zero a partir de qualquer conexão Internet. Isso significa que os parceiros da NetFoundry (CSPs, MSPs e SIs) podem fornecer redes privadas que seus clientes precisam, sem infraestrutura nem dependências de MPLS, custos, atrasos e complexidade.

"Google Cloud e Anthos permitem agilidade, inovação e velocidade. Nossos parceiros podem agora permitir que as empresas desprendam seus aplicativos na nuvem das dependências de infraestrutura. Isso significa que as empresas agora têm o modelo NaaS ágil, sob demanda e programável, que combine com seu modelo IaaS", disse Galeal Zino, fundador e CEO de NetFoundry.

"NetFoundry não depende de implementações de rede com hardware específico, portanto as empresas podem se preparar para o Google Anthos com conectividade de rede definida por software e de confiança zero, a partir de um contêiner, POD, VM, VPC a qualquer recurso local ou na nuvem sem inconvenientes, permitindo a criação de redes programáveis deste a borda até a nuvem através da NetFoundry e seus parceiros", disse Sreelakshmi Sarva, Diretora de Produtos da NetFoundry.

Sobre NetFoundry

NetFoundry é líder em permitir que empresas conectem aplicativos distribuídos com segurança de confiança zero e alto desempenho, com a agilidade da rede programável, orquestradas na nuvem e somente de software. As redes NetFoundry NaaS são integradas a soluções inovadoras de IoT (Internet das coisas), de borda e de nuvem pelo nossos parceiros SPs, CSPs, SIs e MSPs. As empresas ativam redes privadas em minutos, conectando de forma segura qualquer aplicativo ou dispositivo, por meio de qualquer acesso Internet. Os desenvolvedores integram redes seguras, programáveis e privadas em seus aplicativos, usando o Ziti.dev , software de código aberto criado pela NetFoundry e sendo a mesma seu principal contribuidor. NetFoundry é uma empresa com sede em Charlotte, Carolina do Norte, com escritórios em todo o mundo.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1122676/NetFoundry_Logo.jpg

FONTE NetFoundry

Related Links

https://netfoundry.io



SOURCE NetFoundry