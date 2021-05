Netlight geht neue Wege in der Führungsstruktur - Münchner Partner wird Teil eines internationalen CEO Duos

STOCKHOLM, 14. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Mit einer neuen Führungsstruktur stellt Netlight die Norm des CEO als hierarchischen Titel in Frage. Auf Empfehlung der gesamten Partnergruppe geht die CEO-Rolle mit dem heutigen Tag an Katri Junna, Partner in Finnland, und Felix Sprick, Partner in Deutschland, über. Erik Ringertz, Netlights CEO seit 2003, bleibt dem Unternehmen als "Partner unter Partnern" erhalten.

Anstelle eines klassischen Wechsels der CEO-Rolle führt Netlight eine völlig neue exekutive Struktur ein, welcher der unkonventionellen Organisationsstruktur von Netlight Rechnung trägt und diese weiter in ihrem Fundament stärkt. Die Partnergruppe wird von nun an in einem jährlichen Turnus die Rolle des CEO aus der Gruppe benennen und gegebenenfalls Änderungen vorschlagen. Der Vorschlag unterliegt im Anschluss der formellen Genehmigung durch den Aufsichtsrat.

Nach dem neu eingeführten Prinzip teilen sich von nun an zwei Personen die Rolle. Ein Duo hat im Vergleich zu einer Einzelperson zum einen eine deutlich breitere Verankerung und Identifikationspotential und zum anderen ein breiteres Kompetenzspektrum. Die ernannten Personen werden weiterhin als Partner im Unternehmen tätig sein, denn die Rolle des CEO wird nur zeitlich begrenzt den Verantwortungsbereich erweitern.

Der heutige Tag gibt den Startschuss in die neue Führungsstruktur und mit Felix Sprick und Katri Junna werden Partner aus den Standorten in Helsinki und München, als erstes internationales Duo daran arbeiten die CEO Rolle weiterzuentwickeln. Erik Ringertz bleibt als Partner ein zentraler Bestandteil für die Weiterentwicklung von Netlight auf allen Ebenen.

"Ich freue mich sehr, dass ich die Perspektive eines kleineren, aufstrebenden Büros innerhalb der Netlight Gruppe in die Rolle einbringen und mit dem Mythos des CEO, der aus dem Headquarter agieren muss, brechen kann", sagt Katri Junna, CEO.

"Es war großartig das Vertrauen der Partnergruppe in jeden Einzelnen als möglichen Kandidaten*in zu spüren und es gab keinerlei Prestige bei der Entscheidungsfindung", sagt Felix Sprick, Vice CEO. "Das Schönste und Zentralste in der neuen Struktur ist für mich, dass die CEO-Rolle auf der Unterstützung aller basiert und die Rolle nicht von Machtausübung über Andere lebt."

"Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen CEO-Duo. Der internationale Background spiegelt das Netlight von Heute wider.", sagt Gustaf Eriksson, Aufsichtsratsvorsitzender. "Gender Equality & Diversity ist dabei zu jeder Zeit ein zentraler Gedanke im Kontext der neuen Struktur."

"Ich bin persönlich sehr dankbar und stolz auf die Weiterentwicklung der CEO-Struktur und diesen Neuanfang, der auch für mich selbst kreative Energie und Zeit für Neues freisetzt, um Netlight gemeinsam mit dem Rest der Partnergruppe weiter voranzutreiben", sagt Erik Ringertz, ehemaliger CEO.

