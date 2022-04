NETMARBLE CONCLUI ECOSSISTEMA DE BLOCKCHAIN COM LANÇAMENTO DO MARBLEX WALLET DEX SERVICE

O MARBLEX Wallet DEX Service permitirá que os jogadores convertam INETRIUM em MBX, que poderá, em seguida, ser convertida em moedas públicas. Os jogadores podem verificar sua quantidade atual de INETRIUM por meio da janela MARBLEX Wallet Game Token e, então, verificar o valor de mercado em tempo real da MBXL, a moeda de ligação do sistema, por meio da janela MARBLEX Wallet Order Book, antes de fazer a conversão entre as duas. As MBXL obtidas podem ser convertidas em MBX, cuja transação pode ser feita por meio do DEX Service, ou convertidas em KLAY, possibilitando a troca por diversas moedas.

Para comemorar o lançamento do MARBLEX Wallet DEX Service, estão sendo realizados vários eventos para jogadores e fãs:

Evento principal de trading de ITU : as pessoas que se classificarem entre os cinco principais compradores de INETRIUM terão a chance de obter mais INETRIUM

: as pessoas que se classificarem entre os cinco principais compradores de INETRIUM terão a chance de obter mais INETRIUM Evento de sorteio de ITU: as pessoas que comprarem mais de dez INETRIUM por mais de cinco dias são automaticamente elegíveis para o evento de sorteio para ganhar mais INETRIUM

Uma sessão de perguntas e respostas com Klaytn em 28 de abril também responderá quaisquer perguntas que os usuários possam ter sobre a MBX. Na sessão de perguntas e respostas, os fãs poderão encontrar o ecossistema geral da MBX, as principais conquistas e vários eventos futuros de destaque.

Para mais informações sobre a MBX e os vários eventos, acesse o Telegram oficial ou confira as atualizações mais recentes por meio de seu site oficial, Twitter e Facebook.

