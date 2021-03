Netmarbles mit Spannung erwartetes Open-World-Mobile-RPG Blade & Soul Revolution jetzt weltweit verfügbar

Spieler, die neu in die Blade & Soul-IP einsteigen, können sich auf ein aktualisiertes und gestrafftes Erlebnis in Blade & Soul Revolutionfreuen, da Verbesserungen an der Jagdmechanik im Spiel, der Spieler-Balance und dem Tempo des Spielerwachstums vorgenommen wurden, um den Empfindungen westlicher Spieler besser zu entsprechen. Das Spiel bietet einzigartige Features wie Windwalk und andere Kampfsportaktionen, die kein anderes Spiel bietet.