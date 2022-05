Netomnia et STL vont collaborer pour tester le FTTx programmable dans des réseaux en direct

Forte d'une expérience de plus de 25 ans dans la connectivité optique, STL apporte la mise en réseau définie par logiciel à la fibre optique à grande échelle jusqu'au domicile, aux sites cellulaires et aux réseaux d'entreprise grâce à pFTTx. La société a récemment annoncé la disponibilité générale de pFTTx, une solution de réseau optique passif (« PON ») définie par logiciel, ouverte et désagrégée, destinée à rendre les réseaux de fibres optiques intelligents et agiles. pFTTx offre des avantages essentiels tels que l'évolutivité, des rapports de télémétrie améliorés et détaillés, l'alignement sur la communauté ouverte (ONF/BBF/ITU-T), l'intégration d'applications tierces de qualité d'expérience (QoE), offrant une meilleure expérience client ainsi qu'une mise sur le marché plus rapide et un coût total de possession réduit. Cette pile logicielle, de type « cloud-native » (basée sur les microservices Kubernetes), peut fonctionner sur n'importe quelle plateforme Edge Cloud de l'opérateur télécom basée sur la Cloud-native Computing Foundation (CNCF). La solution prend actuellement en charge les technologies XGS-PON et GPON et peut être mise à niveau vers le 25G. De plus, la solution pFTTx de STL est certifiée et répertoriée sur VMware Marketplace.