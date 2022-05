Netomnia i STL nawiązują współpracę w zakresie testów programowalnego systemu FTTx w pracujących sieciach

Mająca ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie łączności optycznej firma STL wprowadza definiowane programowo projektowanie sieci dla światłowodów doprowadzanych do domu na dużą skalę, lokalizacji komórkowych i sieci biznesowych poprzez technologię pFTTx. Spółka ogłosiła niedawno powszechne udostępnienie pFTTx, definiowanej programowo, otwartej i zdezagregowanej Pasywnej Sieci Optycznej („PON"), która ma na celu sprawienie, by sieci światłowodowe stały się inteligentne i elastyczne. pFTTx oferuje takie kluczowe korzyści, jak skalowalność, usprawnione i szczegółowe raporty Telemetrii, współpracę z sieciami otwartymi (ONF/BBF/ITU-T), wdrożenie zewnętrznych aplikacji typu Quality of Experience (QoE), zapewnia lepsze wrażenia użytkownika, szybszy czas wprowadzenia do obrotu oraz obniżony całkowity koszt posiadania. Ten natywny dla chmury (oparty o mikrousługi Kubernetes) stos technologiczny oprogramowania można uruchomić na każdej platformie telco Edge Cloud opartej o infrastrukturę Cloud-native Computing Foundation. Rozwiązanie obecnie obsługuje technologie XGS-PON i GPON i może być aktualizowane do 25G. System pFTTx firmy STL jest także certyfikowany i dostępny w katalogu VMware Marketplace.