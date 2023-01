Network of Giving sera dévoilé lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2023, à Davos

PHOENIX, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Network of Giving sera présenté aux invités du Forum économique mondial 2023 à la Network of Giving House à Davos, en Suisse. Le Forum économique mondial est une plateforme de confiance qui permet à toutes les parties prenantes de la société mondiale d'intégrer et de regrouper les efforts visant à améliorer l'état du monde. Pour en savoir plus sur le Forum économique mondial : weforum.org

Network of Giving est une plateforme numérique exclusive, puissante, et hyperlocale activée par les services financiers. La plateforme favorise un mouvement communautaire en établissant des liens entre les consommateurs et les commerçants locaux et les organismes communautaires, tout en créant des gains d'efficacité dans la collecte de fonds en ligne. Grâce au commerce numérique et aux microdons définis par les commerçants, Network of Giving démocratise les outils numériques dont les commerçants locaux ont besoin pour faire croître leur entreprise. Gratuit pour les clients, Network of Giving offre à ces derniers le soutien dont ils ont besoin dans les points de vente pour soutenir les entreprises et les organisations locales au profit de l'économie et des collectivités où ils vivent.

Special Olympics et Centraide, en partenariat avec Network of Giving, adoptent cette solution numérique novatrice et entièrement automatisée qui les unit dans leurs missions. La plateforme Network of Giving offre aux institutions financières, aux commerçants et aux collectivités des occasions de collaboration pour joindre les consommateurs locaux bienveillants.

« Nous sommes heureux de présenter Network of Giving sur la scène mondiale à Davos. La plateforme s'engage à favoriser l'autonomisation financière et sociale tout en créant un changement positif dans les collectivités », a déclaré Rob Bennett, PDG de SMB4.0, l'organisation qui alimente Network of Giving.

« Network of Giving fournit une autre base pour améliorer et renforcer nos collectivités et s'harmonise avec notre impact et notre mission », a déclaré Gordon McHenry, Jr., PDG de Centraide du comté de King. Pour en savoir plus sur Centraide : unitedway.org

« En tant qu'organisation, nous visons toujours trois objectifs principaux : améliorer l'expérience des athlètes, atteindre plus d'athlètes et réunir plus de ressources. Ce programme s'harmonise avec ces objectifs et nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve », a déclaré Dave Breen, président et chef de la direction de Special Olympics Illinois. En savoir plus sur Special Olympics : specialolympics.org

« À Davos, nous présenterons l'impact collectif de notre plateforme en collaboration avec nos partenaires stratégiques Special Olympics et Centraide. Cela fait partie de la philosophie de Network of Giving, comme en témoignent les principes de base qui garantissent que les dons sont sans frais pour les consommateurs, transmis dans leur intégralité, entièrement responsables, définis par les commerçants et entièrement axés sur les consommateurs, tout en honorant le Network of Giving Heart » a ajouté Rob Bennett.

À propos de Network of Giving

La plateforme Network of Giving, une solution Software-as-a-Service, est alimentée par SMB4.0 et offre aux entreprises locales des occasions de marketing numérique en utilisant de riches données segmentées en unités pour prendre des décisions d'affaires avec un résultat mesuré sur les dépenses de marketing. Elle permet aux propriétaires d'entreprise d'obtenir des analyses clés et des données exploitables en temps réel. Pour en savoir plus sur Network of Giving : networkofgiving.com

