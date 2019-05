Neue Ausstellung von Volvo CE um Maschinen der Zukunft - gebaut mit LEGO-Steinen

Arvid Rinaldo (Brand Communication & Partnerships) bei Volvo CE sagt: „Wir waren überwältigt vom Erfindergeist der Teilnehmer. Die Sieger wurden als Paradebeispiele dafür ausgewählt, dass die Grenzen unserer zukünftigen Baumaschinen fast grenzenlos scheinen. Einige der Designs sehen aus, als stammten sie direkt aus einem Science-Fiction-Film. Die Branche durchlebt gerade eine spannende Phase, und diese Modelle entfernen sich eigentlich nicht zu weit von dem, was in Zukunft auf unseren Baustellen zu sehen sein könnte."

Die riesige Palette an ausgestellten Konzepten dient als Inspiration für zukünftigen Generationen von Ingenieuren.

Der gebürtige Siebenbürger Vida András (abgebildet), Gewinner des Hauptpreises, ist ein 27 Jahre alter Architekt aus Rumänien. Er stellte sich der Herausforderung, eine Umweltlösung für Baumaschinen zu finden und im elegantesten Gewand zu präsentieren. Sein selbstfahrendes Modell, der Volvo Rottweiler, verfügt über einen pneumatischen Bohrer, eine Raupe und einen 3D-Drucker. So ist es in der Lage, sich jeder bautechnischen Herausforderung an den abgelegensten Orten zu stellen.

Er sagt: „Für mich geht es bei dem Design nicht nur um den spielerischen Gedanken, sondern vielmehr darum, das Potenzial für zukünftige Technologien auszuloten. In meiner Branche ist 3D-Druck aktuell einer der heißesten Trends, daher wollte ich das in mein Modell integrieren. Und ich spiele schon seit 20 Jahren mit LEGO-Bausätzen. Das hat mich schon immer begeistert und mir das Vertrauen gegeben, dass ich stundenlang etwas bauen kann, was am Ende plausibel ist."

Die Jury aus Mitgliedern von LEGO® Technic und Volvo CE bewertete die Teilnehmer nach verschiedenen Kriterien: Coolness und Originalität insgesamt, genialste Details, Relevanz im Hinblick auf das Motto des Wettbewerbs und bester Gebrauch von LEGO-Elementen. Der Wettbewerb hat ein buntes Teilnehmerfeld zwischen 14 und 47 Jahren aus allen Teilen der Welt angelockt, von Großbritannien bis Ungarn und den USA bis Südafrika. Preise gingen auch an Volvo ICARUS, eine mobile Solaranlage mit ausgeklügelten Offroad-Eigenschaften, und Volvo Excavadrone für den Einsatz am Boden und in der Luft.

