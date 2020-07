Neue Dokumentarfilmreihe von FT PWM untersucht, wie Staatsbürgerschaft durch Geldanlage die Entwicklung von St. Kitts und Nevis unterstützt

LONDON, 3. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Die Fachzeitschrift Professional Wealth Management (PWM), eine Publikation der Financial Times, veröffentlichte am 2. Juli eine neue Dokumentarfilmreihe. Als Teil der Spotlight-Serie präsentiert sie die Föderation von St. Kitts und Nevis und ihr Programm der Staatsbürgerschaft durch Geldanlage (Citizenship by Investment, CBI), das 1984 eingeführt wurde. Die fünfteilige Dokumentarfilmreihe erklärt, wie dieses karibische Land hochwertige ausländische Investoren anzieht, die eine zweite Staatsbürgerschaft haben möchten.