Neue Führung bei Xoxoday bietet Kunden im Vereinigten Königreich und in Europa ein noch besseres Erlebnis

REDWOOD CITY, Kalifornien, 17. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Xoxoday, ein globales SaaS-Fintech-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Belohnungs-, Anreiz-, Loyalitäts- und Engagement-Infrastrukturen für Unternehmen an vorderster Front steht, hat kürzlich den Veteranen Stephen Humphreys als Business Head, UK & Europe, an Bord geholt, um die Kundenerfahrung mit einem globalen Ansatz zu verbessern, das Unternehmen zu skalieren und seine globalen Ambitionen voranzutreiben.

In seiner über 35-jährigen Karriere hat Stephen Humphreys mehrere Unternehmen in Europa, den USA und der EMEA-Region, die sowohl regional als auch global tätig waren, erfolgreich gegründet und geleitet. Er ist eng mit SaaS-Unternehmen verbunden und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Kundenbindung, Vertriebskanäle und Mitarbeiterengagement durch Loyalität, Incentives, Online-L&D-, Content- und digitales Marketing.

Kunden auf regionaler und globaler Ebene werden von Humphreys Erfahrung profitieren, die sich strategisch in die technologische Infrastruktur von Xoxoday einfügt und das Unternehmen dabei unterstützen wird, die drei SaaS-Angebote von Xoxoday zu verbessern – Empuls für Mitarbeiterengagement, Plum für Kundenbelohnungen und Compass für Incentive-Vergütung und Provisionsmanagement für Vertriebs- und Channel-Partner. Dies folgt auf eine Reihe strategischer Einstellungen in verschiedenen Regionen, mit denen Xoxoday darauf abzielt, Geschäftserfahrungen durch die Integration von grenzüberschreitenden Best Practices mit einem lokalisierten Ansatz zur Entwicklung von Kundenlösungen zu verbessern.

Sumit Khandelwal, Mitbegründer von Xoxoday, sagte über die Vision des Unternehmens: „Unsere Wachstumsstrategie ist eine menschenorientierte Strategie. In Zeiten des produktorientierten Wachstums erhalten wir unseren ganzen Schwung durch menschenorientiertes Wachstum. Mit seiner Erfahrung im Bereich der Umgestaltung von Unternehmen und seinem Marktverständnis ist Stephen bestens geeignet, um strategische Initiativen zu leiten, die die richtige Dynamik erzeugen, die wir brauchen, um unsere Mission zu erfüllen, nämlich um Unternehmen weltweit zu einem lohnenden Wachstum zu verhelfen."

Stephen Humphreys, Business Head, UK & Europe von Xoxoday, kommentiert diesen neuen Weg wie folgt: „Ich bin begeistert von den Ambitionen von Xoxoday, eine dominierende globale Kraft im Belohnungs-, Engagement- und Loyalitätsgeschäft zu werden. Die Branche und der makroökonomische Kontext der Region sind zwar eine Herausforderung, aber auch eine Chance, uns neu zu definieren, um den nächsten Wachstumssprung zu machen. Ich freue mich darauf, eng mit den globalen Teams zusammenzuarbeiten, um den Erfolg unserer Kunden und das Wachstum unseres Unternehmens sicherzustellen."

Informationen zu Xoxoday

Xoxoday ist ein schnell wachsendes Fintech-SaaS-Unternehmen, das das Unternehmenswachstum vorantreibt und sich dabei auf die menschliche Motivation konzentriert. Xoxoday wird von Giift und dem Apis Partners Growth Fund II unterstützt und bietet eine Reihe von drei Produkten an –Plum, Empuls und Compass. Xoxoday arbeitet mit mehr als 5.000 Kunden in über 100 Ländern und betreut mit diesen zusammen mehr als 80 Millionen Endnutzer. Xoxoday beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter und verfügt über neun globale Niederlassungen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Irland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Singapur, Indonesien, Sri Lanka und Nigeria.

Medienkontakt

Manoj Agarwal

[email protected]

+918095134420

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1983226/Xoxoday_New_Logo.jpg

SOURCE Xoxoday