Neue klinische Studie zeigt, dass der JOYSBIO COVID-19 neutralisierende Antikörper-Schnelltest mit nahezu 98 %iger Genauigkeit Antikörper nach einer Impfung detektiert

„Die Bestätigung der Effizienz unseres Tests steht für uns im Vordergrund", so Rick Zhang, Director of Business Development. „Wir haben dieses Kit im Juli 2020 herausgebracht. Wir wussten bereits, dass es gut funktioniert, können nun aber belegen, dass der Test auch bei Geimpften anschlägt und nicht nur bei Personen, die eine Infektion durchgemacht haben."

Während die Welt die COVID-19-Pandemie mit Hilfe von verschiedenen Impfstoffen zu überwinden sucht, gewinnt der Nachweis von neutralisierenden Antikörpern nach der Impfung zunehmend an Bedeutung. Der JOYSBIO-Test weist neutralisierende Antikörper nach, die an einen bestimmten Teil des Erregers binden. Unter Laborbedingungen wurde beobachtet, dass diese Antikörper die Infektion von Zellen mit dem SARS-Cov-2-Virus reduzieren. Das Vorhandensein von Antikörpern deutet darauf hin, dass ein gewisses Maß an Immunität gegen die SARS-COV-2-Infektion vorliegt.

„Das JOYSBIO COVID-19 Testkit zur Ermittlung neutralisierender Antikörper ist in der Lage, mit nur wenigen, per Fingerpunktion entnommenen Blutstropfen diese Antikörper in weniger als einer halben Stunde nachzuweisen", so Zhang. „Herkömmliche Tests sind zeitaufwändig, teuer und erfordern teilweise sogar ein Stufe 3-Labor."

„Unser Ziel bei JOYSBIO ist es, Menschen zu einem normaleren Leben zu verhelfen. Sobald der Immunitätsstatus nachgewiesen ist, entweder weil die Person geimpft wurde oder eine Infektion überstanden hat, nimmt das Risiko, erneut zu erkranken oder, wie aktuelle Erkenntnisse nahelegen, die Krankheit zu übertragen, deutlich ab."

„Das COVID-19 neutralisierende Antikörper-Testkit von JOYSBIO ist ein Lateral-Flow-Assay für das schnelle NAb-Screening, das den Prozess der Virusneutralisierung nachahmen kann. Dieses Lateral-Flow-Assay enthält zwei Hauptkomponenten: die rekombinante SARS-CoV-2-Rezeptorbindungsdomäne (RBD), die mit kolloidalem Gold markiert ist, und das humane ACE2-Rezeptorprotein (hACE2), beschichtet mit einer Zellulosenitrat-Membran. Die Protein-Protein-Interaktion zwischen RBD und hACE2 kann blockiert werden, wenn die Testproben einen bestimmten Gehalt an neutralisierenden Antikörpern gegen SARS-CoV-2 enthalten." - entnommen aus Joysbio.com.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. ist ein auf Forschung und Entwicklung fokussiertes chinesisches Biotechnologie-Unternehmen, das qualitativ hochwertige medizinische In-vitro-Diagnostik (IVD)-Schnelltestkits sowie revolutionäre kundenspezifische Reagenzienkits entwickelt, herstellt und in alle Teile der Welt liefert. JOYSBIO wurde von einem Team von Fachleuten mit langjähriger kombinierter Erfahrung in den Bereichen Technik, Marketing/Vertrieb, Betrieb und Herstellung in dieser Branche gegründet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1488472/JOYSBIO_COVID_19_Neutralizing_Antibody_Rapid_Test.jpg

