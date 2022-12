Neue Kollaboration zur Erforschung von erweiterter Realität und Computervision, um Besatzungen bei der sicheren Handhabung von Vorräten zu unterstützen

NIKOSIA, Zypern, 9. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Safetytech Accelerator hat eine Zusammenarbeit mit dem CYENS Centre of Excellence und Oceanic Ltd angekündigt, um erweiterte Realität und Computervision zu erforschen und Schiffsbesatzungen bei der sicheren Handhabung und Lagerung von Vorräten zu unterstützen.

Kyriakos Hadjikyriakou, Managing Director bei Oceanic, kommentierte: „Bei Oceanic setzen wir uns für die kontinuierliche Entwicklung von innovativen Lösungen und branchenführenden Technologien ein. Mit der Digitalisierung streben wir danach, unsere betriebliche Effizienz zu verbessern und unseren Kunden ein einzigartiges nachhaltiges Serviceangebot zu liefern, während wir gleichzeitig unsere Catering-Mitarbeiter unterstützen und unseren Reisegästen einzigartige Erlebnisse bieten."

Dr. Olga Shvarova, Chief Innovation Officer bei CYENS, sagte: „Wir freuen uns, zur Digitalisierung und Übernahme neuer Technologien in der Schifffahrtsbranche beizutragen. Als Kompetenzzentrum unterstützen wir die Anstrengungen, die Digitalisierung zur Optimierung bestehender Prozesse einzusetzen, Lieferketten zu transformieren und neue Geschäftsmöglichkeiten in diesem strategisch wichtigen Wirtschaftssektor zu schaffen."

Gabriele Dadò, Commercial Director bei Safety Tech Accelerator, sagte: „Dieses Projekt ist ein großartiges Beispiel für die Arbeit, an der wir bei Safety Tech Accelerator gerne beteiligt sein möchten: die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Seefahrtsexperten, die Technologie einsetzen, um das Leben von Seeleuten wirklich zu verbessern. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit bald bekanntgeben zu können."

Die Zusammenarbeit baut auf ähnlichen Safetytech Accelerator-Projekten auf, die die Mission unterstützen, die Welt durch einen umfassenderen Einsatz von Technologie sicherer und nachhaltiger zu machen.

Informationen zu Oceanic Ltd

Oceanic Ltd ist die Catering-Abteilung der V.Group, einem führenden Anbieter von Seediensten mit mehr als 20 Jahre Erfahrung im Catering mit hervorragendem Service für weltweit mehr als 2.000 Schiffe mit umfassenden Bevorratungsdiensten. Oceanic hat seinen Hauptsitz in Zypern, verfügt über 17 strategische Standorte weltweit und unterstützt und bewirtet die Besatzungen von 2.000 Schiffen, von der Handelsschifffahrt bis hin zu Hochsee-, Freizeit- und ausgefallenen Expeditionskreuzfahrten. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.oceanic-services.com.

Informationen zum CYENS Centre of Excellence

Das CYENS Centre of Excellence ist ein Gemeinschaftsunternehmen von drei öffentlichen Universitäten – der Universität Zypern, der Technischen Universität Zypern und der Offenen Universität Zypern –, der Stadtverwaltung von Nikosia und zwei renommierten internationalen Partnern, dem Max-Planck-Institut für Informatik (Deutschland) und dem University College London (Vereinigtes Königreich). Das CYENS wird von dem EU-Programm „Horizont 2020" und der Regierung der Republik Zypern finanziert. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cyens.org.cy .

Informationen zu Safetytech Accelerator

Safetytech Accelerator ist eine gemeinnützige Organisation, die von Lloyd's Register und der Lloyd's Register Foundation gegründet wurde. Als Technologiebeschleuniger konzentriert sich das Unternehmen vollständig auf Sicherheit und Risiken und verfolgt die Mission, die Welt durch einen umfassenderen Einsatz von Technologie sicherer und nachhaltiger zu machen.

Medienkontakt: Artemis Kasapi, E-Mail:[email protected], +357 22747552

SOURCE CYENS Centre of Excellence