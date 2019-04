Neue Linie für Kerto® LVL-Furnierschichtholz startet Testläufe in Metsä Woods Werk Punkaharju

WASHINGTON, 3. April 2019 /PRNewswire/ -- Metsä Wood, Teil der Metsä Group, hat Testläufe auf der neuen 65.000 Kubikmeter großen Linie für Kerto® LVL-Furnierschichtholz im Werk Punkaharju gestartet. Die Investition soll die Produktion von Kerto® LVL-Furnierschichtholz im Werk um rund 50 Prozent erhöhen. Die Installationsphase des Anfang 2018 gestarteten Investitionsprojekts wurde planmäßig abgeschlossen. Die ersten Produkte der neuen Linie sollen im April in den Verkauf kommen.

2017 und 2018 hat die Metsä Group ihre größten Investitionen im Bereich Holzwerkstoffe getätigt. Neben dem Werk Punkaharju wurde vor anderthalb Jahren bereits in Kerto® LVL-Furnierschichtholz investiert, und zwar in Form einer neuen Linie in Lohja. Seitdem sind auch das Birkenfurnierwerk Äänekoski und das Birkensperrholzwerk Pärnu in Betrieb gegangen.

"Bei Metsä Group wird Kerto® LVL-Furnierschichtholz als ein Produkt der Zukunft angesehen, in das es sich lohnt zu investieren. Das Produkt hat einen globalen Markt, auf dem wir wettbewerbsfähig agieren können", sagt Ilkka Hämälä, President und CEO von Metsä Group.

Im Hinblick auf die immer anspruchsvolleren Klimaziele spielen mechanisch verarbeitete Holzprodukte eine sehr wichtige Rolle. Bei Holzwerkstoffen werden die wertvollsten Teile des Holzes - die Stämme - optimal genutzt. Zudem speichern sie über eine lange Zeit Kohlenstoff.

"Das Produktsortiment von Metsä Group muss Produkte umfassen, die aus hochwertigen Stämmen verarbeitet werden. Das Werk Punkaharju ist in dieser Hinsicht eines der wichtigsten Verarbeitungswerke. Wir sehen auch, dass Kerto® LVL-Furnierschichtholz im Industriebau ein Siegerprodukt ist, das gegenüber herkömmlichem Stahl und Beton Marktanteile gewinnen kann. Die Verwendung von Holzprodukten im Bauwesen ist ein Beispiel für den Klimaschutz", so Hämälä weiter.

Die Produktionskapazität der neuen Punkaharju-Linie beträgt 65.000 Kubikmeter, der Wert der Investition 52 Millionen Euro. Derzeit arbeiten eingeschlossen aller Tätigkeiten im Werksbereich rund 500 Mitarbeiter in den Werken für Kerto® LVL-Furnierschichtholz und Birkensperrholz Punkaharju. Im Januar wurden 43 neue Mitarbeiter in den Werken eingestellt, davon wurden 35 nach ihrer Lehre übernommen. Die meisten neuen Mitarbeiter kommen aus dem Umland, Savonlinna und Parikkala.

Die Investition soll den Einsatz von Rundholz um 160.000 Kubikmeter pro Jahr erhöhen, was die Subunternehmerkette um rund 40 Personenjahre erweitert.

Für die neue Linie wurde das Werk für Kerto® LVL-Furnierschichtholz entsprechend erweitert. Der Bau wurde von Rakennusliike U. Lipsanen Oy durchgeführt. Hauptausrüster sind die Unternehmen Raute und Pinomatic.



Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/rMgKxbnf5bsL



Weitere Auskünfte erteilt Ihnen:

Jari Tikkanen, SVP, Production and Technology, Metsä Wood

Tel: +358 50 598 9176, jari.tikkanen@metsagroup.com



Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood

Tel: +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.co

https://news.cision.com/de/metsa-wood/i/punkaharju-kerto-lvl-1,c2603247 Punkaharju Kerto LVL 1 https://news.cision.com/de/metsa-wood/i/punkaharju-kerto-lvl-2,c2603248 Punkaharju Kerto LVL 2 https://news.cision.com/de/metsa-wood/i/punkaharju-kerto-lvl-3,c2603249 Punkaharju Kerto LVL 3

