Neue Mitglieder im Fachbeirat für die AutoMobility LA der Los Angeles Auto Show

Danny Stillion, Partner und Geschäftsführer Design bei IDEO, kommt aus dem Interaktionsdesign und ergänzt damit perfekt die Geschäftsbereiche Verkehr und Mobilität bei IDEO. In seiner über 20-jährigen Karriere hat Stillion mit den weltweit führenden Automobilherstellern und wichtigsten Start-ups der Mobilitätsbranche zusammengearbeitet. Hier gestaltete er eine breite Palette an Mensch-Maschine-Oberflächen, Fahrzeugeigenschaften, Eigentumsmodellen und Telematik-Diensten.

Kerry Lebel, Marketingchef für Alexa Auto bei Amazon, verantwortet Wachstum und Anpassung von Amazon Alexa im Automobilsektor. Er hat 20 Jahre Erfahrung in der Tech-Branche, überwiegend bei Top 500-Unternehmen. Dabei war er von der Unternehmens- bis zur Produktberatung tätig und hatte im Bereich Global Trade Management (GTM) strategische Führungspositionen inne.

Manny Lopez, führender Analyst für die Abteilung Vernetztes Fahrzeug, Infotainment und Shared Mobility bei General Motors (GM), verfolgt einen investigativ-analytischen Denkansatz. Er war mehr als 15 Jahre Motor-Journalist und Herausgeber für verschiedene Medien in den USA. Vor seinem Eintritt bei GM hat Lopez bei einem Politik-Think-Tank in Michigan gearbeitet.

Mike Dosenbach, Geschäftsführer Cloud und Konnektivität beim MBRDNA Hub in Seattle, hat seinen Schwerpunkt in der Softwareentwicklung und im Cloud-Computing für die vernetzten Fahrzeuge von Mercedes-Benz. Mit über 23 Jahren Software- und Management-Erfahrung leitet Dosenbach heute das Büro in Seattle, zu dem auch zwei Teams in Long Beach (Kalifornien) gehören. Hier konzentriert er sich auf Cloud-Technologien für das Fahren sowie neue Rechenparadigmen für Daimler.

Neben den Neuzugängen sitzen folgende Mitglieder im Fachbeirat der AutoMobility LA: Alex Roy, Geschäftsführer Special Operations bei der Ford-Tochter Argo.AI und Editor-at-Large für The Drive; Anupam Malhotra, Geschäftsführer Vernetzte Fahrzeuge und Daten bei Audi of America; Bryan Biniak, Gründer und Geschäftsführer von ConnectedTravel™; John Ellis, Gründer und Geschäftsführer von Ellis & Associates; Justin Fishkin, ehemaliger Chefstratege von Local Motors; Manuela Papadopol, CEO von Designated Driver; Olabisi Boyle, Abteilungsleiterin IoT, Connected Car VISA und Roger Lanctot, Direktor für den Automobil-Bereich beim Marktforschungsinstitut Strategy Analytics.

Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA

Die AutoMobility LA 2019 findet vom 18. bis 21. November im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907 gegründete und 112 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 22. November bis 1. Dezember 2019 für das Publikum.

2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.

Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.

