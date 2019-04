Neue Super-Treibhauswärmepumpe von PHNIX mit einem COP von bis zu 6,0 in Europa erhältlich

GUANGZHOU, China, 22. April, 2019 /PRNewswire/ -- PHNIX entwickelt seit vielen Jahren Treibhauswärmetechnologie und arbeitet mit europäischen Geschäftspartnern bei der Anwendung von integrierten Energiesparlösungen für Treibhäuser zusammen. Herr Peter Wang, stellvertretender Geschäftsführer und Verantwortlicher für das globale Auslandsgeschäft von PHNIX, sprach in einem Medieninterview über diese Partnerschaften und die zukünftige Markteinführung der Super-Treibhauswärmepumpe von PHNIX. Zweifelsohne hat dieses Produkt im Vergleich zur vorherigen Anwendung von PHNIX in europäischen Treibhäusern entscheidende Durchbrüche in Bezug auf Technologie und Energieeffizienz erzielt.