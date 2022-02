Neue Supermicro Edge-Systeme mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch erweitern das Portfolio von Edge-Lösungen -- Eröffnung neuer Möglichkeiten für Telekommunikation, Industrie und intelligente Edge-Systeme

Plattformen mit bis zu doppelter Leistung pro Watt und erhöhter Kernanzahl dank moderner Intel Xeon-D (offiziell als Icelake-D bekannt) Prozessoren

SAN JOSE, Kalifornien, 26. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungscomputern, Speicher- und Netzwerklösungen sowie umweltfreundlicher Computertechnologie, kündigt neue Server an, die mit den neuesten Intel Xeon D-1700 und Intel Xeon D-2700 Prozessoren ausgestattet sind. Die Serverreihen E300, 110D und 510D wurden speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt, in denen die Kraft und Leistung der Intel Xeon D Prozessoren benötigt wird, um anspruchsvolle SLAs zu erfüllen.