Neue TITUS Maschinenlernfähigkeiten ermöglichen mehr Sicherheit bei der Identifizierung und dem Schutz kritischer Daten

OTTAWA, Ontario, November 2, 2018 /PRNewswire/ --

"Intelligent Protection" von TITUS bietet maschinelles Lernen durch Klassifizierung, um das Risiko von Datenverlust zu reduzieren.

TITUS, einer der führenden Anbieter von Datenschutzlösungen, stellte heute TITUS Intelligent Protection vor, das seine TITUS Classification Suite für Windows sowie TITUS Illuminate Solutions um innovative Fortschritte im Bereich maschinelles Lernen erweitert. Mit TITUS Intelligent Protection können Kunden ein Modell erstellen und bereitstellen, das auf unternehmensspezifischen Datenschutzanforderungen basiert, während sie gleichzeitig maschinelles Lernen nutzen, um zusätzliche Konsistenz und Genauigkeit bei Datenschutzinitiativen zu gewährleisten.

TITUS Intelligent Protection ermöglicht es Kunden von TITUS, die Schulungen zu den Themen Identifizierung und Klassifizierung von Dokumenten und E-Mails um das Element der Automatisierung zu erweitern. Diese Mischung aus regelbasierter und automatischer oder empfohlener Klassifizierung bedeutet, dass Kunden von der Effizienz des maschinellen Lernens profitieren können, um ihre Datenschutzstrategie zu ergänzen und zu verbessern.

"So sehr wir auch wollen, dass die Menschen unser stärkstes Sicherheitsbindeglied sind, können sie dennoch von der Unterstützung durch maschinelles Lernen profitieren", sagte Mark Cassetta, Senior Vice President, Produktmanagement und Strategie bei TITUS. "Maschinelles Lernen ist die erste Technologie, die tatsächlich skaliert und eine wiederholbare Methode bietet, um Expertenmeinungen und -definitionen in jedem Unternehmen jedem Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Indem sie Unternehmen ermöglicht, die Leistungsfähigkeit des maschinellen Lernens in Verbindung mit ihren aktuellen Richtlinien zur Informationssicherheit zu nutzen, unterstützt TITUS Intelligent Protection sie dabei, ihre bestehende Datenschutzstrategie effizient und effektiv zu skalieren, ohne ihre Mitarbeiter zusätzlich zu belasten."

Beeinträchtigung des Datenschutzmarktes

Unternehmen begrüßen den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um die riesigen Mengen an Daten, die täglich erzeugt und verbraucht werden, auszuwerten und zu verstehen. Während diese Technologien bereits in der Vergangenheit gezielt eingesetzt wurden, um das Informationsmanagement und die Herausforderungen riesiger Datenmengen zu bewältigen, suchen viele immer noch nach einer Wunderwaffe, wenn es um maschinelles Lernen und Sicherheit geht. Der Einsatz von maschinellem Lernen, um datenschutzrechtliche Entscheidungen zu ersetzen oder zu unterstützen, die in der Vergangenheit von den Mitarbeitern getragen wurden, hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen mit Initiativen zur Datensicherheit umgehen. Damit dies erfolgreich sein kann, benötigen Unternehmen einen pragmatischen Ansatz, der darauf aufbaut, wie sie maschinelles Lernen gegenwärtig nutzen.

Maschinelles Lernen ermöglicht es Unternehmen, Prozesse auf der Grundlage vorhandener Informationen zu automatisieren, Richtlinien mit einem hohen Maß an Sicherheit zu erstellen und gleichzeitig den Endanwendern ein reibungsloses Erlebnis zu bieten. TITUS bietet einen datengesteuerten Workflow, der darauf ausgelegt ist, wertvolle Informationen zu generieren, aus denen Wissen gewonnen werden kann. Diese durchdachte, pragmatische Methodik ermöglicht es Unternehmen, eine Datenschutzstrategie zu entwickeln, die ihren individuellen Bedürfnissen am besten entspricht.

"Die Identifizierung und Klassifizierung nicht-strukturierter Daten für Anwendungsfälle zum Schutz vor Datenverlust war schon immer eine der arbeitsintensivsten und schwierigsten Aufgaben bei der Sicherung sensibler Daten. Angesichts des mehr denn je bestehenden Mangels an IT-Sicherheitskenntnissen könnte die Nutzung des maschinellen Lernens, um einen höheren Automatisierungsgrad zu erreichen, dazu beitragen, dass Unternehmen ihr geistiges Eigentum und andere geschäftskritische Daten besser schützen können", sagte Paula Musich, Forschungsdirektorin im Bereich Sicherheit- und Risikomanagement bei Enterprise Management Associates, einem IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen aus Boulder.

Korrekte Identifizierung der spezifischen Daten eines Unternehmens

TITUS Intelligent Protection erweitert die Möglichkeiten der branchenführenden Classification Suite für Windows und TITUS Illuminate, um Mehrdeutigkeiten bei der Identifizierung und Klassifizierung von Informationen zu reduzieren und die Konsistenz bei der Anwendung von Richtlinien zu erhöhen. Der Einsatz von maschinellem Lernen auf diese Art und Weise ergänzt die Arbeit der IT- und Sicherheitsadministratoren und gibt ihnen mehr Sicherheit bei der Identifizierung und dem Schutz von Informationen. Zu den sofort verfügbaren Funktionen gehören:

Zuverlässige Automatisierung und Schutz vertraulicher Informationen: Wenn Unternehmen versuchen, den Datenschutz für alle Mitarbeiter einzuführen, suchen sie nach Möglichkeiten, die Reibungspunkte, die mit einem solchen Schritt einhergehen, so weit wie möglich zu minimieren. TITUS Intelligent Protection bietet Unternehmen die Möglichkeit, Modelle zu erstellen und zu schulen, die die sensiblen Informationen widerspiegeln, die für ihr Unternehmen einzigartig sind. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, die Erkennung, Klassifizierung und den Schutz seiner sensiblen Daten mit Sicherheit automatisiert durchzuführen.

Durch maschinelles Lernen unterstützte Klassifizierung: Mit der Integration der intelligenten Schutzfunktionen von TITUS erhalten die Benutzer eine empfohlene Klassifizierung für Inhalte, die sie auf der Grundlage der Empfehlung ihres maschinellen Lernmodells erstellt haben. Dies entlastet den Endverbraucher, der dann nur noch die Klassifizierung bestätigen muss, anstatt die Kategorie selbst zu bestimmen.

Erweitern Sie die Intelligenz auf das Ökosystem: Nachdem TITUS Intelligenz einsetzt, um sensible Informationen zu identifizieren, reist diese Identität mit den Daten. Dies trägt dazu bei, die Sicherheitsstrategie eines Unternehmens zu optimieren, indem es einen umfassenden Kontext für Lösungen zur Rechteverwaltung und/oder zur Vermeidung von Datenverlust bietet, einschließlich Cloud Access Security Brokers (CASBs) und/oder Firewalls der nächsten Generation (NGFWs).

TITUS-Kunden können diese Funktionen ganz oder teilweise nutzen und so eine Datenschutzstrategie gewährleisten, die ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.

Verfügbarkeit

Die TITUS Classification Suite für Windows mit TITUS Intelligent Protection und TITUS Illuminate mit TITUS Intelligent Protection sind ab sofort weltweit verfügbar.

