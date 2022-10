Neue Torch-and-Grit-Testmethode von UL Solutions bietet einen standardisierten Ansatz zur Prüfung von Batteriegehäusematerialien für Elektrofahrzeuge

UL Solutions stellt sein neuestes Serviceangebot für das Screening von Batteriegehäusematerial vor: Torch and Grit, das einen standardisierten Ansatz für Materiallieferanten und Endnutzer von Elektrofahrzeugen bieten soll.

NORTH BROOK, Illinois, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, kündigte heute sein neues Prüfverfahren für die Materialprüfung von Batteriegehäusen für Elektrofahrzeuge (EV) an: Torch and Grit (TaG). Batteriegehäuse und das Material, aus dem sie gefertigt sind, spielen eine entscheidende Rolle für die Sicherheit von Elektrofahrzeugen. Die TaG-Prüfmethode umfasst Tests in kleinem Maßstab, die helfen, die Materialleistung bei einem thermischen Durchgehen vorherzusagen.

EV-Batterien nehmen in der Regel den gesamten Boden eines Fahrzeugs ein. Die Materialien, die für diese Batterien verwendet werden, müssen thermischen Belastungen standhalten. TaG simuliert hohe Temperaturen und mechanische Stoßbelastungen bei einem thermischen Durchgehen der Batterie, um Materialien für Batteriegehäuse zu bewerten.

Da die Automobilindustrie versucht, das Gewicht vieler Komponenten zu verringern, wechseln die Erstausrüster (OEM) zunehmend zu Kunststoffen und Verbundwerkstoffen als Gehäusematerialien für Batterien. Erstausrüster müssen ein geeignetes Gehäusematerial auswählen, bevor sie einen teuren Prototyp bauen, um die Kosten zu minimieren und potenzielle Sicherheitsbedenken zu vermeiden. Durch die Einstufung von Materialien kann TaG die Anzahl der Materialien reduzieren, die für umfangreiche Prototyping- und Validierungstests benötigt werden, die für OEMs kostspielig und zeitaufwendig sein können.

UL 2596, Test Method for Thermal and Mechanical Performance of Battery Enclosure Materials (Prüfverfahren für die thermische und mechanische Leistung von Batteriegehäusematerialien), standardisiert Prüfverfahren zur Bewertung von Materialien für EV-Batteriegehäuse. Das TaG-Prüfverfahren wird voraussichtlich im Jahr 2023 als Zusatz zur UL 2596 veröffentlicht werden.

