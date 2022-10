Veeva Link SiteBase und Veeva Link TrialBase identifizieren Prüfzentren und optimieren das Studiendesign

BARCELONA, Spanien, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute zwei neue Veeva Link -Anwendungen an, die klinischen Teams helfen, die Auswahl von Prüfzentren zu verbessern und das Studiendesign zu optimieren. Link TrialBase liefert Informationen zu klinischen Studien, einschließlich des aktuellen Status, der Einschlusskriterien, des Protokolldesigns und der Endpunkte. Link TrialBase liefert Informationen zu klinischen Studien, einschließlich des aktuellen Status, der Einschlusskriterien, des Protokolldesigns und der Endpunkte.

„Bei Seagen haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Krebsbehandlung durch transformative Therapien zu revolutionieren, die das Leben der Menschen entscheidend verbessern", sagte Kamran Ansari, Leiter der klinischen Entwicklung bei Seagen. „Die Gewinnung aussagekräftiger Erkenntnisse zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Planung ist der Kern der Optimierung der Protokollentwicklung und der Standortbestimmung. Mit Link SiteBase und Link TrialBase bringt Veeva die dringend benötigte Innovation in den Bereich der klinischen Studieninformationen."

Veeva Link-Anwendungen werden von einer modernen Datenplattform erstellt, die intelligente Software-Automatisierung mit menschlicher Kuration kombiniert, um Genauigkeit und Tiefe zu gewährleisten. Dadurch kann Veeva Link in einer wachsenden Zahl von Bereichen wie Vertrieb, Marketing, Marktzugang, Medizin und jetzt auch im klinischen Bereich Echtzeitinformationen liefern.

„Die Durchführung von Studien bleibt aufgrund des intensiven Wettbewerbs um Forschungsstandorte und der höheren Komplexität der Protokolle schwierig", sagte Jim Reilly, Vice President, Veeva Development Cloud Strategy. „Mit umfassenden, qualitativ hochwertigen Daten und einer benutzerfreundlichen Bedienung werden Link SiteBase und Link TrialBase die Durchführung von Studien beschleunigen und die Studienergebnisse verbessern."

Die Veröffentlichung von Veeva Link SiteBase ist für April 2023 geplant, die von Link TrialBase für Oktober 2023. Besuchen Sie uns am 19. und 20. Oktober auf dem Veeva R&D and Quality Summit in Boston, um mehr zu erfahren. Fachleute aus der Life Sciences Branche können sich hier anmelden .

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen zu Veeva Link finden Sie unter: veeva.com/eu/VeevaLink Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_eu

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu .

Zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich Veeva

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich bestimmter neuer Lösungen und Anwendungen, die sich noch in der Entwicklung befinden oder noch nicht allgemein verfügbar sind. Solche Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse, die Verfügbarkeit und alle zukünftigen Ereignisse in Bezug auf diese Produkte und Dienstleistungen können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2022 offengelegt werden, das Sie sowohl hier (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 39 und 40), als auch in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen unter sec.gov einsehen können.

Kontakt:

Jeremy Whittaker Veeva Systems +49-695-095-5486 [email protected] Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

SOURCE Veeva Systems