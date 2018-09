Neue Versuchsdaten: Mit dem Inhalator von Senzer können Cannabinoide schneller und in geringeren Dosen verabreicht werden

LONDON, September 25, 2018 /PRNewswire/ --

Laut den Daten, die heute im Rahmen einer klinischen Studie in den USA veröffentlicht wurden, ist die physische Aufnahme von pharmazeutischen Cannabinoiden beim Einatmen über das einzigartige Beatmungsgerät von Senzer mehr als 50-mal schneller als die orale Einnahme, und es ist nur ein Bruchteil der Dosis erforderlich.

Senzer, ein britisches Unternehmen für die Verabreichung von Medikamenten, berichtete über den Erfolg einer pharmakokinetischen Studie mit 36 Probanden, die von ihrem Partner Insys Therapeutics, Inc., einem führenden Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Cannabinoiden und Zerstäubungstechnologie, in den USA durchgeführt wurde. Insys besitzt die Lizenz, das Gerät von Senzer zur Verabreichung des Cannabinoids Dronabinol in den USA zu verwenden, und die Studie ist Teil des Ziels, die Zulassung durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) zu erhalten. Das patentierte Gerät von Senzer ermöglicht die Umwandlung von Cannabinoiden in sehr kleine Partikelgrößen, und weitere Untersuchungen des Unternehmens haben gezeigt, dass dies die Verabreichung von Wirkstoffen tief in die Lunge und in die kleineren distalen Durchgänge ermöglicht. Im Gegensatz zu anderen Atemwegsansätzen wie Verneblern oder Mainstream-Inhalatoren kann das Angebot von Senzer zu einer viel schnelleren Aufnahme des Medikaments führen, vergleichbar mit injizierbaren Medikamenten oder IVs.

"Diese positiven Ergebnisse von Insys zeigen, wie unser Gerät Cannabinoide schneller und in viel kleineren Dosen verabreichen kann, was sowohl für Patienten als auch für Angehörige der Gesundheitsberufe von großem Nutzen sein wird", so Alex Hearn, CEO von Senzer. "Unser Ansatz in diesem hochinteressanten Bereich ist einzigartig und bietet eine einfache und minimal-invasive Möglichkeit, eine viel effektivere Verabreichung von Cannabinoiden in pharmazeutischer Qualität zu gewährleisten.!

Insys berichtete, dass die Studie 36 Probanden umfasste und eine einzelne 0,35 mg Dosis mit inhalativem Dronabinol mit einer einzelnen 5,0 mg Dosis mit oralem Dronabinol (Marinol-Kapsel) verglich. Die Ergebnisse zeigten, dass inhalatives Dronabinol, selbst bei nur 7 % der oralen Dosis, eine viel schnellere Absorptionsrate aufweist. Der Unterschied in Tmax - der Zeit bis zur Spitzenkonzentration (Cmax) des Medikaments im Blutplasma - war mit dem Testprodukt über 50 Mal schneller: 2 Minuten mit dem inhalierten Dronabinol, verglichen mit 1,53 Stunden mit dem oralen Dronabinol. Darüber hinaus war Cmax bei beiden Formulierungen ähnlich, trotz der erheblichen Unterschiede in der Dosierung, berichtete Insys.

"Diese pharmakokinetische Studie belegt die Umsetzbarkeit unserer einzigartigen Kombination von Medikamenten und Geräten als Mechanismus zur Verabreichung von Dronabinol in die distale Lunge für eine schnelle systemische Absorption", so Steve Sherman, Senior Vice President of Regulatory Affairs bei INSYS Therapeutics. "Der Abschluss stellt den nächsten Schritt in unserem klinischen Entwicklungsprogramm für die Inhalation von Dronabinol als Studienproduktkonzept dar, das ein zukünftiges Potenzial bei der Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen, einschließlich Anorexie bei Krebs, hat."

Informationen zu SENZER

SENZER Ltd. ist ein britisches Inhalationstechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Verabreichungssystemen für Cannabinoidprodukte spezialisiert hat.



Sie entwickeln eine Pipeline von Inhalations- und Verabreichungsprodukten, um unerfüllte medizinische Bedürfnisse zu decken. Die Plattform von Senzer basiert auf einem patentierten Gerät, das eine schnelle und effektive Inhalation von Cannabinoiden und anderen aktiven Arzneimitteln ermöglicht.

Informationen zu INSYS

INSYS Therapeutics ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das innovative Medikamente und neuartige Verabreichungssysteme für Medikamente von therapeutischen Molekülen entwickelt und vermarktet, die die Lebensqualität von Patienten verbessern. Mit Hilfe einer proprietären Zerstäubungstechnologie und Fähigkeiten zur Entwicklung pharmazeutischer Cannabinoide entwickelt INSYS eine Pipeline von Produkten, die auf unerfüllte medizinische Bedürfnisse und die klinischen Mängel bestehender kommerzieller Produkte abzielen. INSYS entwickelt Medikamente zur potenziellen Behandlung von Anaphylaxie, Epilepsie, Prader-Willi-Syndrom, Opioidabhängigkeit und Überdosierung sowie anderen Krankheitsbildern mit einem erheblichen unerfüllten Bedarf.