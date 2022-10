Neue Vertex-N-Module von Trina Solar definieren hocheffiziente Produkte neu, Kapazität von 10 GW und mehr wird im ersten Quartal 2023 freigegeben

CHANGZHOU, China, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Trina Solar, der globale Anbieter von PV- und Smart-Energy-Gesamtlösungen, hat seinen neuesten Hingucker, das Vertex N 595W für C&I- und Versorgungsprojekte, vorgestellt. Ebenso wie das Vertex N 690W für industrielle Szenarien und das Vertex S+ 445W für Aufdach-PV-Systeme basiert das N-Typ-Modulportfolio von Trina Solar auf der führenden 210-Produkttechnologieplattform und der i-TOPCon-Zelltechnologie des N-Typs. Die Markteinführung des Vertex N wird den PV-Markt erneut umkrempeln.

Das Vertex N 595W ergänzt die Vertex-Produktreihe und ist ab sofort lieferbar

Das neu angekündigte Vertex-N-Modul, das die Vorzüge der Vertex-Reihe – höhere Leistung, höherer Wirkungsgrad, höhere Energieausbeute und verbesserte Zuverlässigkeit – in sich vereint, bietet eine maximale Ausgangsleistung von 595 W, 30 W mehr als herkömmliche Module des N-Typs auf dem Markt. Darüber hinaus erhöht das Doppelglasmodul die Bifazialität auf 80 % und bietet einen höheren Wirkungsgrad, eine geringere Degradation und eine bessere Energieausbeute, was zu niedrigeren Betriebskosten und Stromgestehungskosten bei den Projekten führt. Die Vertex-N-595W-Module basieren auf der neuesten 210er-Produktplattform mit i-TOPCon-Technologie und sind in hohem Maße mit Trackern kompatibel, was die Durchführbarkeit von Großprojekten in komplexem Terrain erhöht.

Zusätzlich zu den Vertex-N-595W-Modulen bietet Trina Solar Vertex-N-690W- und Vertex-S+-445W-Module mit i-TOPCon-Technologie für die Industrie und für Aufdachanlagen an.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Netzparität, der steigenden Nachfrage nach Solarenergie und des wachsenden Marktanteils wird das neueste Portfolio an N-Typ-Modulen mit einer Leistung von 445 W bis 690 W diese Module als herausragende Produkte für Dächer und Großprojekte fest etablieren.

Die neue Generation von Vertex-N-Modulen wird bis Ende 2022 in die Serienfertigung gehen, und bis zum ersten Quartal 2023 werden voraussichtlich mehr als 10 GW an N-Typ-Modulen zur Verfügung stehen. Außerdem wird die Kapazität von N-Typ-Modulen bis Ende nächsten Jahres 20 bis 30 GW erreichen. Trina Solar begann 2018 mit der Serienfertigung und Lieferung der i-TOPCon-Module, als das Unternehmen als Demonstrationsunternehmen für Chinas Top-Runner-Programm ausgewählt wurde. Seitdem haben sich die i-TOPCon-Module von Trina Solar auf dem Markt durchgesetzt und werden weltweit in Kraftwerken und Aufdachprojekten eingesetzt. Um der steigenden Nachfrage nach Ultra-Hochleistungsmodulen gerecht zu werden, wird Trina Solar weiterhin N-Typ-Produkte entwickeln und fördern.

Branchenführer durch technologische Innovation und Offenheit

Trina Solar hat sich der technologischen Innovation verschrieben und setzt weiterhin Maßstäbe und Benchmarks für Leistung und Nachhaltigkeit in der Branche. Das Unternehmen hat mit der Effizienz seiner Solarzellen und Module 25 Weltrekorde aufgestellt. Im August erreichte der Wirkungsgrad des von Trina Solar entwickelten Vertex-N-Typ-Moduls aus monokristallinem Silizium 24,24 %, ein Weltrekord für i-TOPCon-Großflächenmodule des N-Typs, nur wenige Monate nachdem das Unternehmen einen Weltrekord für großflächige i-TOPCon-Zellen des N-Typs für die Industrie aufgestellt hatte.

Als Vorreiter im Bereich der 210er-Produkttechnologie hat sich Trina Solar dem Aufbau einer offenen Plattform verschrieben, die mit modernsten Zelltechnologien wie i-TOPCon und HJT kompatibel ist. Die Vertex-N-Produktreihe und Vertex S+, die auf der 210-Produkttechnologieplattform entwickelt wurden, verfügen über die Vorteile der 210-Produkttechnologie und der N-Typ-Technologie und bieten den Kunden dadurch einen größeren Mehrwert.

Eine nachhaltige Zukunft

Am 12. Oktober erläuterte Trina Solar in einer von Bloomberg in London veranstalteten Sitzung zum Thema „The road to a sustainable future" („Der Weg in eine nachhaltige Zukunft"), an der eine Reihe großer Investmentgesellschaften für erneuerbare Energien teilnahmen, sein Konzept für die Entwicklung einer Netto-Null-Zukunft durch die Bereitstellung intelligenter Solarenergielösungen.

Nach Angaben von Trina Solar haben die Produkte der Vertex-Reihe dank der ISO-Ökobilanz und der Qualifizierung des CO2-Fußabdrucks durch renommierte Zertifizierungsstellen wie UL, EPD und Certisolis eine branchenweit führende Bewertung der niedrigen Kohlenstoffemissionen erreicht.

Um seine Strategie der nachhaltigen Entwicklung zu konkretisieren und verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen, strebt Trina Solar außerdem an, bis 2030 in der Produktion und im Betrieb zu 100 % auf erneuerbare Energien zurückzugreifen, was im Einklang mit dem Ziel 7 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung steht.

