Neue Website artfairmag.com soll Standardreferenz für Informationen zu Kunstmessen werden

Die im September gelaunchte Website artfairmag.com soll die führende Website für internationale Kunstmessen werden

LONDON, 16. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- artfairmag.com wurde im September dieses Jahres gelauncht und ist auf dem besten Weg, die führende Website für internationale Kunstmessen zu werden. Die Website ist die einzige Ressource, in der jede Kunstmesse weltweit aufgelistet ist. Sie bietet Suchwerkzeuge, die alle notwendigen Details zu jeder Messe liefern und mit denen Nutzer anhand von drei Kriterien, Ort, Datum und Art der Kunst, nach Messen suchen können.

"Auf unserer bahnbrechenden Website artfairmag.com dreht sich alles um Kunstmessen weltweit", so die Gründerin Pauline Loeb-Obrenan. "Mit unseren praktischen Tools können Anwender ihre nächste Messe leicht finden und planen. Wir sammeln die wichtigsten Informationen über jede Messe und stellen sie in einer übersichtlichen Form zusammen, so dass Sie nicht mehr auf endlosen separaten Websites nach den notwendigen Informationen suchen müssen."

Kunstmessen sprechen Sammler, Händler, Kuratoren, Künstler und Kunstliebhaber gleichermaßen an und zeigen ein breites Spektrum an Genres. In den letzten zwei Jahrzehnten sind Messen zum Schlüsselelement des internationalen Kunstmarktes geworden, ihre Zahl ist von rund 50 auf fast 400 weltweit gestiegen. artfairmag.com will Kunstmessen mehr Sichtbarkeit verschaffen und nicht nur große, etablierte, sondern auch regionale, junge und aufstrebende Ausstellungen fördern. Darüber hinaus wird die Website exklusive Interviews mit Organisatoren sowie Videos veröffentlichen.

Die gut gestaltete, benutzerfreundliche Website bietet einen Kalender der kommenden Messen weltweit. Darüber hinaus können Besucher nach Kunstmedien suchen oder einfach sehen, was an einem bestimmten Ort verfügbar ist. Der Launch von artfairmag.com setzt, sowohl für Profis als auch für Amateure, einen neuen Goldstandard für Kunstliebhaber.

