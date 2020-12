Neuer Gewerbebetrieb entsteht in Trona

TRONA, Calif., 3. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- PVL Limestone, Inc., Eigentümer von PVL Lime, freut sich bekannt zu geben, dass San Bernardino County seine Pläne zum Bau einer hochmodernen sauberen und effizienten Kalkanlage in Trona, Kalifornien, genehmigt hat. Das Werk wird über dreißig Personen aus der Region Trona beschäftigen und der lokalen Wirtschaft zugutekommen.

Kalk ist ein wichtiges Produkt, das in vielen Prozessen in der Landwirtschaft, im Bauwesen, in der Metallurgie, im Umweltschutz und anderen Bereichen eingesetzt wird. Niedrige Umweltemissionen und die Sicherheit der Anwohner und Mitarbeiter hatten oberste Priorität bei der Planung der Anlage, die zu den saubersten Kalkwerken der Welt gehören wird. Es soll dort hochwertiger Kalk durch die Umwandlung von Kalkstein aus dem PVL-Kalksteinbruch hergestellt und an Kunden in Kalifornien und in anderen nahegelegenen Märkten vertrieben werden.

PVL Limestone, Inc. freut sich ebenfalls bekannt zu geben, dass es zukünftig hellen weißen Kalkstein auf dem südkalifornischen Markt vertreiben wird. Mit der Erschließung seiner Lagerstätte Helder Wit wird ihm eine der qualitativ hochwertigsten Quellen für dieses Produkt mit einer mehr als 100-jährigen Lieferfähigkeit zur Verfügung stehen.

Für weitere Informationen über das PVL Lime Projekt kontaktieren Sie bitte:

Larry Trowsdale

PVL Limestone, Inc.

Tel.: 760-384-8172

E-Mail: [email protected]

https://www.pvllimestone.com



