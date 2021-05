Neuer Meilenstein für die OTC Markets Group: OTCQX-Markt erreicht 500 Unternehmen

NEW YORK, 11. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Die OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), Betreiber der OTCQX®-, OTCQB®- und Pink®-Finanzmärkte für 11.000 Wertpapiere in den USA und weltweit, hat heute bekannt gegeben, dass der OTCQX-Markt mit dem Hinzukommen des ersten dänischen Unternehmens auf dem OTCQX-Markt, dem in Kopenhagen ansässigen Exportführer Astralis A/S (OMX: ASTGRP;OTCQX: ASGRF), den Meilenstein von 500 Unternehmen erreicht hat.

Der zunächst aus zehn Gründungsmitgliedern bestehende OTCQX-Markt repräsentiert heute ein vielfältiges Spektrum an Branchenführern aller Größen, Branchen und Sektoren. Die an der OTCQX handelnden Unternehmen, von anlegerorientierten, etablierten US-amerikanischen Gemeinschaftsbanken und Unternehmen mit Dividendenausschüttung bis hin zu innovativen und aufstrebenden Anlageklassen, zeichnen sich durch ihre hervorragende Geschäftstätigkeit aus und haben sich allesamt dazu verpflichtet, ihren Anlegern ein erstklassiges Handelserlebnis zu bieten.

„Wir möchten unserer Community von OTCQX-Emittenten danken, die sich uns auf diesem Weg angeschlossen haben und deren Engagement für ein Höchstmaß an Transparenz weiterhin Resonanz findet und die Einblicke der Anleger maximiert", so Jason Paltrowitz, Executive Vice President für Unternehmensdienstleistungen bei der OTC Markets Group. „Wir fühlen uns geehrt, die Heimat dieser beeindruckenden Gruppe von 500 OTCQX-Unternehmen zu sein und freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren ihre Marktbedürfnisse weiterhin zu erfüllen und gleichzeitig stolz neue Emittenten bei uns zu begrüßen."

Überblick über die 500 OTCQX-Unternehmen

Im Jahr 2020 wurde ein Volumen von insgesamt 91 Milliarden USD gehandelt.

2020 wurde ein Volumen von insgesamt 91 Milliarden USD gehandelt. Entspricht einer Marktkapitalisierung von insgesamt 1,7 Billionen USD

Seit 2009 verzeichnete das Dollar-Volumen pro Wertpapier ein Wachstum von 36 %

Umfasst Unternehmen aus über 24 Ländern

Besteht aus 95 Gemeinschaftsbanken.

Kleine, mittlere und große Unternehmen, einschließlich derjenigen, die von unseren anderen Märkten aufsteigen, nutzen OTCQX weiterhin, um ihren Platz auf den Kapitalmärkten zu erobern. Sie profitieren von reduzierten Kosten und geringerer Komplexität, ohne die Erfahrung oder den Wert ihrer Aktionäre zu beeinträchtigen. Als weltweites Portal für internationale Unternehmen rationalisiert der OTCQX-Markt Anforderungen, die Handelsbeschränkungen und doppelte Börsennotierungsanforderungen beseitigen, und hilft ihnen, eine größere Sichtbarkeit und eine faire Bewertung auf dem öffentlichen US-Markt zu erreichen.

Auf www.otcmarkets.com finden Sie eine vollständige Liste der OTCQX-Unternehmen.

Informationen zur OTC Markets Group Inc.

Die OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX® Best Market, den OTCQB® Venture Market und den Pink® Open Market für 11.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere. Über OTC Link® ATS und OTC Link ECN vernetzen wir ein vielfältiges Netzwerk von Broker-Dealern, die Liquiditäts- und Ausführungsservices bereitstellen. Wir ermöglichen Anlegern den einfachen Handel über den Broker ihrer Wahl und befähigen Unternehmen, die Qualität der für Anleger verfügbaren Informationen zu verbessern.

Um mehr darüber zu erfahren, wie wir für besser informierte und effizientere Märkte sorgen, besuchen Sie www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS und OTC Link ECN sind von der SEC regulierte ATSs, die von OTC Link LLC, einem Mitglied von FINRA/SIPC, betrieben werden.

