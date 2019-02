Neuer NPROXX Wasserstofftank verfügbar

„Diese Zertifizierung ist ein bemerkenswerter Meilenstein für NPROXX", sagt NPROXX-Geschäftsführer Reinhard Hinterreither. „Dieser Erfolg zeigt, dass unser technischer Ansatz richtig ist und dass unsere Produkte robust und marktreif sind. Nun können wir unsere hochmodernen Kohlefaser-Druckbehälter weltweit vermarkten und zugehörige Dienstleistungen anbieten."

Die ADR-6.2-Zertifizierung ist sehr anspruchsvoll. Sie erfordert unter anderem Bersttests, Falltests, Feuersicherheitsprüfungen und Beschusstests einschließlich einer detaillierten Dokumentation.

Moderne Druckbehälter werden weithin als zentraler Baustein der wachsenden Wasserstoffwirtschaft erachtet, da sie den Transport und die Speicherung von Wasserstoff in großen Mengen ermöglichen. Erstmals eingesetzt wird das neue Produkt in einem Wasserstofftankstellenprojekt in Deutschland, bei dem 81 Druckbehälter in einem 20-Fuß-Container verbunden werden und so eine Systemlösung für die Wasserstoffspeicherung bieten.

