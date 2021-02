Neuer Tanqueray 0,0 %: Der ganze Geschmack, Null Alkohol

Es gibt viele Momente, in denen wir alle eine kleine Belohnung verdienen; ein besonderes Getränk, das man mit Freunden trinkt und genießt, und mit dem neuen Tanqueray 0,0 % scheint es, als müsse man nie Kompromisse bei Qualität oder Geschmack eingehen. Tanqueray 0,0 % wurde mit der gleichen ausgeprägten Mischung hochwertiger Zutaten hergestellt, die auch bei der Herstellung von Tanqueray London Dry Gin verwendet werden: kiefernartiger Wacholder, pfeffriger Koriander, aromatische Engelwurz und süßes Süßholz. Eine unglaublich alkoholfreie Spirituose zu kreieren, mit all dem Geschmack, aber ohne Alkohol.

Tanqueray wurde 1830 in Bloomsbury, London, gegründet und wird seit jeher vom Forscher- und Innovationsgeist des Gründers Charles Tanqueray angetrieben. Tanqueray 0,0 % gesellt sich zu einer gefeierten Auswahl, darunter: Tanqueray London Dry, Tanqueray No. Ten, Tanqueray Rangpur, Tanqueray Flor De Sevilla, Tanqueray Blackcurrant Royale und einige andere limitierte Editionen.

Tanqueray Master Distiller, Terry Fraser, sagte: „Unser fachkundiges Innovationsteam hat jahrelange Expertise und historisches Wissen über die Gin-Destillation kombiniert, um ein glaubwürdiges alkoholfreies Erlebnis zu schaffen. Als eine der meistverkauften Premium-Gin-Marken der Welt wissen wir, dass Tanqueray 0,0 % ein Erlebnis ist, das sich unsere Fans nicht entgehen lassen wollen. Die Flüssigkeit hat einen Geschmack, der in anspruchsvollen Cocktails und beim Mischen mit klassischem Tonic Wasser durchscheint, was bedeutet, dass Sie nicht auf Qualität und Geschmack verzichten müssen, wenn Sie sich entscheiden, keinen Alkohol zu konsumieren.

Kreiert durch die Destillation der gleichen Zutaten, die in Tanqueray London Dry Gin verwendet werden, werden die Zutaten einzeln in Wasser getaucht, erhitzt und dann destilliert, bevor sie fachmännisch zusammen gemischt werden, um die Essenz von Tanqueray in einer köstlichen alkoholfreien Alternative einzufangen. Dieser spezielle Destillationsprozess ist ein streng gehütetes Geheimnis, das nur einer Handvoll Menschen bekannt ist, und wir sind unglaublich stolz darauf, Gin-Trinkern diesen von Wacholder und Zitrusfrüchten geprägten Geschmack zu bieten, den sie von Tanqueray erwarten, wenn sie sich dafür entscheiden, keinen Alkohol zu trinken."

Tanqueray 0,0 % ist auch eine kalorienarme Option für diejenigen, die sich mäßig ernähren wollen, mit nur 6kcal pro 50 ml. Dies gilt nicht für Tonika, da diese sehr unterschiedlich sind.

Tanqueray 0,0 % wird ab März 2021 in Spanien und Großbritannien zu einem empfohlenen Verkaufspreis von £16 pro 70 cl-Flasche erhältlich sein und kann im März bei Waitrose, Waitrose, Morrisons und Sainsbury's und ab April in allen anderen nationalen Supermärkten erworben werden.

Serviervorschlag:

Genau wie bei Ihrem üblichen Tanqueray und Tonic, füllen Sie ein gekühltes Glas mit Eis, gießen Sie 50 ml Spirituose, 150 ml frisches Tonic-Wasser und garnieren Sie mit einer Limettenscheibe, um zu genießen.

Informationen über Kalorien:

Kalorien 25 ml sind 3 kcal, 50 ml sind 6 kcal, Tonics variieren erheblich.

Tanqueray 0,0 % ist auch online zu kaufen:

Britische Kunden können die folgende Seite besuchen: http://bit.ly/2Nive88

Spanische Kunden können die folgende Seite besuchen: https://www.amazon.es/dp/B08VY28PZV

#Tanqueray

#UnmistakablyTanqueray

Instagram: @tanquareygin

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441227/Tanqueray_alcohol_free.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441228/Tanqueray_bottle.jpg

SOURCE Tanqueray