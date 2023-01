Neues Upgrade der Marke ugee eröffnet neue Möglichkeiten für die Zukunft

SHENZHEN, China, 4. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. Dezember 2022 stellte ugee, die weltweit bekannte Marke für digitale Handschrift, offiziell ihr neues Markenimage vor.

Seit der Veröffentlichung seines ersten Produkts vor 25 Jahren steht das Unternehmen ugee seinen Nutzern zur Seite. 1998, als die Welt ins Internetzeitalter eintrat, bildete ugee als erstes chinesisches Technologieunternehmen, das die Tür zum digitalen Zeichnen und Schreiben öffnete, eine Brücke zwischen der digitalen Technologie und der Welt von Stift und Papier. Im Jahr 2022 hat sich ugee (https://www.ugee.com/) dazu entschlossen, seine Nutzer mit einem neuen Markenimage und dem Markenkonzept von „To Write, To Draw, To the New" (Zum Schreiben, zum Zeichnen, zum Neuen) zu begleiten.

Mit diesem Marken-Upgrade präsentiert ugee das neue Markenkonzept „To Write, To Draw, To the New".

Das neue ugee konzentriert sich auf die junge Altersgruppe von 5 bis 30 Jahren und bietet neuartige und abwechslungsreiche Zeichen- und Schreiberlebnisse für Zeichen- und Schreibbegeisterte, Schüler, Studenten und andere Menschen mit unterschiedlichen Interessen. Gleichzeitig behält ugee auch seine Markenpersönlichkeit „Friendly, Joyful, Diverse, Insightful" (Freundlich, fröhlich, vielfältig, aufschlussreich) bei, entwickelt immer wieder neue Formen von Produkten, erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der Nutzer im Bereich Zeichnen und Schreiben und begleitet sie dabei, in der Welt des Zeichnens und Schreibens zu wachsen.

Darüber hinaus hat ugee ein neues visuelles VI-Bild und ein IP-Bild eingeführt. Das neue VI-Bild, das sich aus vier Kleinbuchstaben zusammensetzt, verleiht der Marke einen einfacheren und persönlicheren Ausdruck und bietet Nutzern in verschiedenen Bereichen ein neues visuelles Erlebnis; die beiden IP-Bilder uu und gg sind lebendige, personalisierte Markenausdrücke, die bei jungen und vielseitigen Nutzern eine emotionale Resonanz finden.

Nach Jahren intensiver Branchenentwicklung hat ugee erfolgreich mehrere Produktanwendungen entwickelt, wie z. B. digitales Malen, digitale Handschrift (https://www.ugee.com/be-ugee-partner), intelligente Handschriftausbildung und Papier- und Bleistiftaufzeichnung, und stellt Millionen von Nutzern in mehr als 30 Ländern und Regionen weltweit reichhaltige und vielfältige Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung, z. B. Anfängern/Enthusiasten des digitalen Malens, Online-Studenten und Außenbüros von Unternehmen.

In Zukunft wird ugee vielfältigere digitale Zeichen (https://www.ugee.com/drawing-monitors/u1200) und Schreibgeräte schaffen, die eine neue Welt der digitalen Zeichen und Schreiben für Benutzer eröffnen und neue Möglichkeiten für mehrere Anwendungsszenarien erschließen.

Die offizielle Website von ugee ist jetzt mit dem Update synchronisiert und enthält noch mehr neue Upgrade-Details und innovative Produkte. Bitte besuchen Sie die offizielle Website und verfolgen Sie ihre dynamische Weiterentwicklung.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1974611/1281672109821__pic.jpg

SOURCE HANVON UGEE