Neueste Einstellung bei Billups EMEA: Jonathan Everaere wird Leiter der Abteilung Kundenstrategie und Entwicklung in London

Jonathan verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Out-of-Home-Branche und war bei Talon, Posterscope und Verifone in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Medienverkauf, Kundenbetreuung, strategische Planung und Medieneinkauf tätig. In diesen Positionen arbeitete er mit Werbetreibenden, Agenturen und Medieneigentümern zusammen, um Nischenzielgruppen zu erreichen, indem er datengestützte Erkenntnisse nutzte, um ikonische Plakatwerbung aufzubauen.

Bevor er zu Billups kam, leitete Jonathan die internationale Planungs- und Einkaufsstrategie für Plexus OOH und seine Kunden, die Omnicom Media Group, die Havas Media Group und mehrere unabhängige Agenturpartner auf der ganzen Welt. Zuletzt arbeitete er eng an der preisgekrönten Aktivierung einer nutzergenerierten, audiosynchronisierten digitalen OOH-Kampagne mit, die in 38 Ländern auf den Londoner Piccadilly Lights ausgestrahlt wurde.

„Jonathan bringt außergewöhnliche internationale Erfahrung im Aufbau von tiefgreifenden, strategischen Partnerschaften in der Out-of-Home-Branche mit", so Andrew Brunton. „Seine Leidenschaft für die Anwendung von Daten, Technologie und Kreativität auf Kundenkampagnen wird zweifellos zu erstaunlichen, sinnvollen Möglichkeiten führen, die helfen, Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Über Billups

Billups revolutioniert die Out-of-Home (OOH)-Werbung. Wir verbinden Kunst und Wissenschaft mit fortschrittlicher Technologie und sind führend in der Branche mit wissenschaftlichem Targeting, präziser Out-of-Home-Messung und einer innovativen, KI-gestützten Empfehlungsmaschine. Billups wurde 2003 gegründet und ist das größte inländische, privat geführte Technologie- und Managed-Services-Unternehmen, das sich auf OOH spezialisiert hat und strategische Planung, Einkauf, Produktion und Markenerlebnisse bietet. Billups unterstützt die weltweit führenden Marken bei der Steuerung und Optimierung ihrer Out-of-Home-Investitionen. Billups hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon, und verfügt über 19 Niederlassungen in den USA und 5 europäische Niederlassungen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter www.billups.com.

Medienkontakt

Jeff Jan

Leiter der Abteilung Wachstum

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731441/Billups_Jonathan_Everaere.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1731442/Billups_Logo__2_Logo.jpg

