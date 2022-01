Neuheit in der Mensch-Maschine-Interaktion: Zoomlion bringt ersten kollaborativen intelligenten Roboterbagger auf den Markt

CHANGSHA, China, 27. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 1157.HK), ein führendes Unternehmen in der Herstellung von High-End-Ausrüstung, hat im Rahmen seiner 6. Wissenschafts- und Technologie-Innovationskonferenz am 7. Januar den ersten kollaborativen intelligenten Roboterbagger vorgestellt.